Mercato: Zidane au PSG? "C'est un homme du Real et de l'équipe de France", juge Perez

Florentino Perez, président du Real Madrid, n’imagine pas vraiment Zinedine Zidane sur le banc du PSG même s’il convient que la situation de l’entraîneur français a peut-être changé depuis la fin de son aventure au Real en 2021.

Florentino Perez s’est longuement confié dans l’émission El Chiringuito, mercredi. Il a évidemment beaucoup parlé de Kylian Mbappé et, par ricochet, du PSG. Il fut aussi question du club parisien au sujet de son prochain entraîneur alors que Mauricio Pochettino, sous contrat jusqu’en 2023, va partir. Zinedine Zidane est l’un des noms qui revient avec le plus d’insistance pour remplacer l’Argentin. Une telle issue surprendrait le dirigeant du Real qui rappelle l’attachement de l’ancien meneur des Bleus au Real où il a marqué l’histoire comme joueur (2001-2006), puis comme entraîneur (2016-2018, puis 2019-2021).

"Il a toujours été un homme du Real Madrid et de l'équipe de France"

"Je ne sais pas (s’il signera au PSG, ndlr), mais il a toujours été un homme du Real Madrid et de l'équipe de France, a souligné Perez. C'est ce que je sais de lui. Mais peut-être qu'il est maintenant dans une situation différente."

A Madrid, Zidane a remporté six titres comme joueur avant de compléter son palmarès de manière insolente comme entraîneur. Lors de ses deux passages sur le banc, il a arraché onze trophées, dont trois Ligue des champions consécutives (2016, 2017 et 2018) et deux championnats d’Espagne (2017, 2020). Il a quitté le club un peu fâché en 2021, à un an de la fin de son contrat, en publiant une longue lettre dans la presse espagnole pour expliquer son ras-le-bol. "Je pars car j'ai l'impression que le club ne me donne plus la confiance dont j'ai besoin, il ne m'offre pas le support pour construire quelque chose à moyen ou long terme", avait-il notamment déclaré.

Libre, il est désormais dans le viseur des propriétaires du PSG qui en rêvent. Zidane conserve toujours dans un coin de sa tête l’idée de devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France en cas de départ de Didier Deschamps à l’issue de la Coupe du monde 2022. Christophe Galtier, actuellement en poste à Nice, est l’autre grand prétendant pour devenir le nouvel entraîneur parisien.