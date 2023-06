Mercato: Zlatan Ibrahimovic va quitter l'AC Milan

Zlatan Ibrahimovic ne sera pas prolongé à l'AC Milan et quittera le club lombard cet été. Un hommage devrait être rendu à l'attaquant suédois de 41 ans ce dimanche, lors du dernier match de la saison, à San Siro.

La fin d'une belle histoire. Revenu à l'AC Milan fin décembre 2019, avec un titre de Serie A à la clé l'an dernier, Zlatan Ibrahimovic quittera le club lombard à l'issue de cette saison comme le rapporte le journaliste Fabrizio Romano et le confirme RMC Sport. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant suédois de 41 ans souhaitait rester une saison de plus.

Un hommage à San Siro ce dimanche

Zlatan Ibrahimovic va désormais devoir prendre une décision sur son avenir. L'ancien du PSG est notamment courtisé par le club de Monza, qui évoluera à nouveau en Serie A en 2023-2024. "Il (Galliani, directeur sportif de Monza), m'appelle tous les jours depuis trois ans et il me dit toujours que Monza est belle, qu'il y a une belle nature et que le contrat est déjà sur la table", confiait récemment celui qui aimerait poursuivre sa carrière jusqu'à l'Euro 2024.

En attendant, un hommage à Ibrahimovic devrait être rendu ce dimanche à San Siro, à l'occasion du dernier match de Serie A de la saison face à l'Hellas Vérone. Quatrième du championnat italien, l'AC Milan a déjà son billet en poche pour la prochaine phase de groupes de Ligue des champions.

Encore important sportivement la saison dernière, Zlatan Ibrahimovic n'a disputé que quatre matchs de Serie A sur cet exercice, avec un seul but au compteur. Opéré du genou en mai 2022 après le titre en Serie A, "Ibra" a vécu une longue convalescence. Mais les supporters n'oublieront pas son deuxième passage, après le premier entre 2010 et 2012 ponctué d'un titre de champion en 2011, où il a grandement contribué au retour au premier plan de l'AC MIlan autant par ses performances sportives que par son rôle de leader du vestiaire.