Mercato: Zlatan Ibrahimovic veut rester à l'AC Milan... qui temporise

En fin de contrat, Zlatan Ibrahimovic (41 ans) veut continuer à l'AC Milan même si ce ne serait pas la tendance au club. Désireux de joueur au moins jusqu'à l'Euro 2024, il dispose d'une offre sur la table.

Son année quasiment blanche ne l’a pas découragé. Au contraire. A 41 ans, Zlatan Ibrahimovic (41 ans) veut continuer à jouer et si possible à l’AC Milan où son contrat prend fin le 30 juin. Selon la Gazzetta dello Sport, ce ne serait pas vraiment la tendance mais le Suédois pousse pour rester après une année gâchée par les blessures (genou, mollet) avec seulement quatre matchs disputés.

"Je suis là pour aider Milan"

"Je suis bien à Milan, Milan est ma maison, a-t-il déclaré à la Gazzetta, ce vendredi. Je ne sais rien de mon contrat, l'année dernière j'ai dit à Maldini (directeur sportif): ‘fais-le toi-même’. Et j'ai reçu une feuille à signer. Je ne sais pas ce qu’il y a à l'intérieur, peut-être qu'il y a une autre année. Il me suffit de savoir que je suis un joueur de Milan et je sais ce que je dois faire, le reste n'a pas d'importance. Je ne me soucie que de revenir sur le terrain, sinon la joie diminue. J'en ai encore envie mais tu as besoin d'équilibre."

Le Suédois est décidé à poursuivre sa longue carrière au moins jusqu’en 2024 en pensant à disputer l’Euro avec la Suède. "Est-ce que je pense à arrêter? Je ne pense pas, lance-t-il. Dois-je continuer à jouer? Je pense que oui." Si Milan ne le prolonge pas, l’ancien joueur du PSG dispose déjà d’une offre sur la table. Elle émane d’Adriano Galliani, dirigeant de Monza depuis 2018 et éternel bras droit de Silvio Berlusconi, patron du club. L’ancien duo légendaire du grand Milan (entre 1986 et 2017) lorgne Zlatan.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

"Il (Galliani) m'appelle tous les jours depuis trois ans et il me dit toujours que Monza est belle, qu'il y a une belle nature et que le contrat est déjà sur la table, sourit l’attaquant. Mais nous n'en sommes pas là: je suis un joueur de Milan et j'en suis fier. A un certain âge, il n'y a plus d'ego, il ne faut pas démontrer. Je suis là pour aider Milan, pas comme maintenant. Je veux être sur le terrain, là, je peux aider beaucoup plus."