Milan: Maldini ne voit "aucun problème" pour prolonger Ibrahimovic

Directeur sportif de l'AC Milan, Paolo Maldini a indiqué à la Gazzetta dello Sport qu'il rencontrera prochainement Zlatan Ibrahimovic pour parler de l'avenir du buteur suédois de 40 ans, en fin de contrat en juin prochain.

Zlatan Ibrahimovic ne rejouera pas avant 2023. Opéré du genou mercredi, l'attaquant suédois en a pour sept à huit mois de convalescence. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'AC Milan, où il a tenu "sa promesse" en remportant le titre de Serie A cette saison, "Ibra" n'est pas certain d'être en capacité physique de continuer sa carrière. Pour autant, le buteur de 40 ans serait déterminé à prouver le contraire.

Dans un entretien à la Gazzetta dello Sport ce vendredi, Paolo Maldini, directeur sportif du club lombard, a ouvert la porte à une prolongation de Zlatan Ibrahimovic. "J'ai parlé avec lui lundi et nous avons convenu d'un rendez-vous dans deux semaines. Je ne vois aucun problème à parvenir à un accord, a tranché Maldini. Jouer si peu n'est pas confortable pour lui."

"Son intention est d'aller de l'avant"

"Tout sera fait pour son bien et celui de Milan. D'après ce que j'ai compris, son intention est d'aller de l'avant", a confié également Maldini à propos du rescapé du titre obtenu en 2011, dernier Scudetto de l'AC Milan avant celui décroché dimanche dernier.

Au lendemain de son intervention chirurgicale subie à Lyon, qui a permis de reconstruire son ligament croisé antérieur du genou gauche, Zlatan Ibrahimovic a raconté jeudi sur Instagram son calvaire. "Ces six derniers mois, j'ai joué sans ligament croisé antérieur, a résumé Ibrahimovic. Genou gonflé pendant six mois. (...) J'ai subi plus de 20 injections en six mois. On a dû m'assécher le genou une fois par semaine pendant six mois. J'ai pris des antidouleurs tous les jours pendant six mois. Je n'ai presque pas dormi pendant six mois à cause de la douleur. Je n'ai jamais souffert autant, sur et en-dehors du terrain."

Le Suédois avait déjà été opéré du genou gauche en juin 2021, ce qui lui avait fait manquer l'Euro avec la Suède et avait perturbé son début de saison. Il a également souffert des tendons d'Achille cette saison, manquant de nombreux matches. "J'ai rendu l'impossible possible. Dans mon esprit je n'avais qu'un seul objectif, permettre à mes partenaires et à mon entraîneur (Stefano Pioli) d'être sacrés champions d'Italie parce que je leur avais fait une promesse. Aujourd'hui, j'ai un nouveau ligament croisé antérieur et un nouveau trophée", a conclu Ibrahimovic dans son post sur les réseaux sociaux.

Annoncé comme un potentiel repreneur de l'agence de Mino Raiola, son fidèle agent décédé récemment, Zlatan Ibrahimovic suivra peut-être indirectement le conseil de son ancien mentor: "Il me conseillerait de jouer encore dix ans et de continuer à voler de l’argent."