MLS: écarté par Miami, Matuidi est sur le départ, confirme son entraîneur

Pas présent dans la liste des joueurs de l'Inter Miami pour la saison en MLS, Blaise Matuidi devrait quitter sous peu le franchise dirigée par David Beckham. Le coach Phil Neville a admis que les parties sont en négociations pour finaliser le départ du Français.

Le champion du monde français Blaise Matuidi devrait quitter l'Inter Miami, club de MLS, après avoir été écarté de la liste des joueurs pour la saison à venir selon les déclarations de l'entraîneur du club américain à des journalistes.

"Je n'ai rien d'autre à dire que des choses incroyables sur Blaise", a déclaré Phil Neville l'entraîneur principal du club lors d'un briefing avec des journalistes avant le coup d'envoi de la saison 2022 de Major League Soccer. "C'est l'un des joueurs du vestiaire sur lequel je comptais vraiment, mais nous avons dû prendre une décision difficile pour reconstruire l'équipe et il en faisait partie", a ajouté Neville.

Un départ pas encore acté

Selon des sources de l'Inter Miami, les responsables négocieraient encore les conditions de sortie de Matuidi âgé de 34 ans et membre de l'équipe de France victorieuse de la Coupe du monde 2018.

Il reste encore une année sur le contrat de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et de la Juventus, qui avait rejoint Miami en 2020 à la surprise générale, et qui avait aussi conduit le club à être sanctionné pour avoir enfreint les règles de la ligue sur les effectifs et les transferts. Miami, dont le groupe de propriétaires comprend l'ancienne superstar anglaise David Beckham, avait alors dû s'aquitter d'une amende de 2 millions de dollars.

Un coup dur pour le Français qui confiait il y a quelques mois à l'Equipe, son envie de rester "de longues années" aux Etats-Unis. Désireux de "terminer ma carrière ici", reste à savoir si Matuidi décidera de chercher un nouveau challenge ou de prendre sa retraite à 34 ans.