MLS: ravi de son aventure à Miami, Matuidi espère y "rester de longues années"

Dans une interview accordée à Eurosport, Blaise Matuidi confie être heureux aux Etats-Unis. Le milieu de l'Inter Miami, en fin de contrat dans un an souhaite même prolonger l'aventure afin d'y terminer sa carrière. Le champion du monde de 34 ans se réjouit également de l’arrivée de Lionel Messi dans le Championnat de France.

Après son titre de champion du monde avec l'équipe de France, Blaise Matuidi a rejoint l’Inter Miami dont le propriétaire est David Beckham, son ancien coéquipier au PSG. Dans une interview accordée à Eurosport, le Français, explique qu'il se sent tellement bien aux Etats-Unis, qu'il souhaite y terminer sa carrière et s'y installer.

"Je ne veux plus rentrer en France (rires). Plus sérieusement, je suis très heureux aux États-Unis, j’espère rester de longues années ici et y passer de bons moments en famille. Tout se passe bien pour mes enfants à l’école, ils parlent anglais couramment, et je pense que faire leurs études ici sera un vrai bonus pour eux. J’ai une option dans mon contrat pour poursuivre d’une année en 2023. J’aimerais terminer ma carrière ici", confie le milieu de terrain de 34 ans à Eurosport.

La franchise de David Beckham réalise un début de saison compliqué avec seulement quatre victoires en 17 rencontres et une douzième place sur 14 au classement. Malgré tout, le propriétaire de la franchise est présent au quotidien pour encourager son équipe dans cette période difficile.

"Il est là tous les jours, à chaque entraînement. Il est proche des joueurs et sa présence est très importante pour nous parce qu’il a une aura particulière. C’est quelqu’un qui sait diriger et il le démontre au quotidien. On sent son envie de nous voir réussir", explique l'ancien joueur du Paris Saint-Germain.

Matuidi se réjouit de l'arrivée de Messi en Ligue 1

Blaise Matuidi, qui a porté le maillot du Paris Saint-Germain entre 2021 et 2017, exprime également son bonheur de voir Lionel Messi avec son club de cœur. "Je suis content pour Paris et pour le football français, car tout le monde va en bénéficier. Ce n’est que du bonheur", explique le champion du monde.

Au Paris Saint-Germain, il a remporté cinq Ligue 1, quatre Coupes de la Ligue, trois Coupes de France mais n’a jamais dépassé les quarts de finale en Ligue des Champions.