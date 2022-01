MLS: Matuidi a disparu de l'effectif de l'Inter Miami

Arrivé à l'Inter Miami en août 2020, Blaise Matuidi aurait été libéré de son contrat. La franchise de David Beckham n'a semble-t-il pas inscrit le milieu de terrain de 34 ans pour la saison à venir de MLS.

Le numéro 8 à l'Inter Miami n'appartient plus à Blaise Matuidi. La franchise dirigée par David Beckham a communiqué ce mardi la liste des joueurs enregistrés pour la saison à venir de MLS, où ne figure pas l'ancien joueur du PSG. Aucune communication officielle n'a été donnée encore, mais le milieu de terrain n'apparaît pas non plus sur le site internet du club.

Initialement sous contrat jusqu'en décembre 2022 avec l'Inter Miami, Blaise Matuidi (34 ans) était l'un des trois "joueurs-désignés" de l'équipe la saison dernière. En clair: le club a la possibilité, pour trois éléments, de dépasser le plafond salarial imposé par la ligue nord-américaine, une mesure introduite en 2007 avec l'arrivée de David Beckham.

Luis Suarez dans le viseur?

L'exil de Matuidi en Floride devrait donc prendre fin, lui qui était arrivé en provenance de la Juventus à l'été 2020. Ces derniers jours, la presse anglaise indiquait même que l'Inter Miami avait rompu le contrat de Blaise Matuidi, dans l'optique de proposer une offre à Luis Suarez, l'attaquant de l'Atlético de Madrid.

Blaise Matuidi était annoncé en froid avec son entraîneur Phil Neville. L'Est Eclair indiquait que Troyes suivait de près le dossier d'un joueur qui a été formé au club. Malgré le soutien de City Football Group et les finances émiraties, le club de Ligue 1 devrait tout de même réaliser un important effort salarial, pour amener un deuxième champion du monde dans l'effectif après Adil Rami.

En août 2021, Blaise Matuidi laissait entrevoir son bonheur d'évoluer en MLS, annonçant alors sa volonté de finir sa carrière avec l'Inter Miami. La franchise a en tout cas beaucoup déboursé pour Matuidi, avec une amende record de deux millions d'euros en mai dernier, infligée pour un dépassement de plafond salarial. Depuis son arrivée en MLS, Blaise Matuidi a participé à 47 matchs au total, pour deux buts marqués.