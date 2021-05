Montpellier: Laborde séduit par le projet du Zénith

Gaëtan Laborde, attaquant de Montpellier, ne cache pas son souhait de quitter le club cet été. Il aimerait tenter l’aventure à l’étranger mais ne ferme pas la porte à la Ligue 1 où il trouve des projets intéressants.

Gaëtan Laborde (27 ans) ne devrait plus être un joueur de Montpellier la saison prochaine. "C’est le moment de partir", confie-t-il dans L’Equipe ce vendredi. A la sortie d’une grosse saison (16 buts, 8 passes décisives), l’attaquant suscite de nombreuses convoitises et souhaite se lancer dans un nouveau challenge à deux ans de la fin de son contrat avec le MHSC, et trois ans après son arrivée en provenance de Bordeaux.

Après la L1, la L2 et le National, il "pense forcément à l’étranger" et veut jouer la Coupe d’Europe. Mais il souhaite avant tout que Montpellier s’y retrouve financièrement avec l’indemnité de son transfert.

"Le Zénith a de beaux arguments"

Il aurait déjà pu partir l’hiver dernier à West Ham. "Les voyants n’étaient pas tous au vert pour partir en janvier, confie-t-il. (…) Je sais que les opportunités dont là. Mais il faudra aussi que j’aie un véritable feeling. Je ne veux pas aller m’enterrer dans un club sous prétexte d’un beau contrat."

Il ne considère par le Zénith Saint-Pétersbourg, autre courtisan, comme une destination exotique. "Ils sont champions de Russie et disputent la C1 régulièrement, rappelle-t-il. C’est un grand club avec une constance dans les résultats. (…) La Ligue des champions, des possibilités de titres chaque saison, le Zénith a de beaux arguments."



Si l’étranger l’intéresse, il ne ferme aucune porte, comme celle de la L1. "Malgré la crise, il y a de beaux projets sportifs comme à Nice ou Rennes", souligne le joueur qui aimerait être fixé le plus vite possible.