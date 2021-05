Montpellier: le message touchant de Delort à Der Zakarian

En marge de la dernière de Michel Der Zakarian, l’attaquant de Montpellier Andy Delort a tenu à remercier son coach dans un message poignant sur son compte Twitter.

Le départ de Michel Der Zakarian fait des émus. Ce dimanche, l’entraîneur du MHSC a officié pour la 161 e et dernière fois sur le banc héraultais lors de la victoire des siens sur le FC Nantes (2-1). Pour la quatrième fois en autant de saison, l’entraîneurs montpelliérain est parvenu à amener son équipe dans le top 10 final du championnat (8e).

"Il m'a énormément fait progresser"

Auteur de son 15e but de la saison ce dimanche, Andy Delort, qui a côtoyé Der Zakarian pendant trois saisons, a tenu à souligner sa sortie. "Ce coach m’a tellement donné, écrit-il sur son compte Twitter. Trois ans qu’on travaille ensemble, il m’a énormément fait progresser. Je l’aime beaucoup. Un grand merci au coach Der Zakarian. Merci au staff, aux intendants. Michel va me manquer, je lui souhaite le meilleur des succès".

Une belle déclaration qui atténuera sa fin d’aventure avec la Paillade. Ce dimanche, Der Zakarian s’était effectivement écharpé avec son adversaire du soir, le FC Nantes, où il a officié pour la dernière fois entre 2012 et 2016, et particulièrement Waldemar Kita. Quelques jours plus tôt, lors de sa dernière conférence de presse d’avant-match, il avait taclé les réseaux sociaux, quitte à se mettre à dos certains de ses supporters.

Direction Bordeaux pour Der Zakarian?

Le coach montpelliérain avait confirmé son départ il y a quelques semaines, évoquant "une belle aventure qui s’arrête". Ces derniers jours, il avait montré son intérêt de continuer à entraîner, tout en démentant provisoirement les rumeurs l’envoyant aux Girondins de Bordeaux. Andy Delort avait déjà réagi avec émotion au départ de Der Zakarian, s’estimant "touché" par la nouvelle.