Montpellier: Laurent Nicollin confirme l’arrivée de Wahbi Khazri

Laurent Nicollin, le président du MHSC, a annoncé ce lundi en conférence de presse que l’arrivée de Wahbi Khazri allait être officialisée dans les heures qui viennent. Le patron du club héraultais a également assuré qu’il travaillait au recrutement de "deux ou trois" autres joueurs.

Le mercato de Montpellier est déjà bien avancé. Ce lundi, le club héraultais a profité de sa conférence de presse de reprise pour présenter ses trois nouvelles recrues: Théo Sainte-Luce (ex-Nîmes), Faitout Maouassa (prêté par le FC Bruges) et Arnaud Nordin (ex-Saint-Etienne). Ce dernier ne devrait pas être le seul ancien de l’ASSE à débarquer du côté de la Mosson, où Wahbi Khazri est également attendu.

Face aux journalistes, Laurent Nicollin, le président du club héraultais, a en effet annoncé l’arrivée imminente de l’international tunisien. "Wahbi est en train de faire la visite médicale. Ça sera validé ce soir ou demain", a révélé le patron du MHSC, qui a par ailleurs indiqué que le mercato de son club n’était pas terminé.

"Mon coach veut des joueurs, donc je lui trouve des joueurs"

“Après, on cherche deux ou trois autres joueurs pour le coach. Car mon coach veut des joueurs, donc je lui trouve des joueurs, a souri Laurent Nicollin. Quand ce sont des joueurs libres, c’est plus facile. Quand ce sont des joueurs sous contrat, il faut négocier des prêts, des transferts donc c’est plus long. On est sur deux ou trois autres dossiers qu’on aurait pu régler ce week-end mais qui durent car les autres clubs, au début du mercato, ne font pas de cadeau. J’aimerais que le groupe soit au complet le plus rapidement possible."