Naples: Spalletti confirme son départ et se justifie

Luciano Spalletti a confirmé ce lundi qu'il quittera Naples à l'issue de la saison. Le technicien de 64 ans, qui a permis à son club de décrocher un troisième titre de champion d'Italie, compte prendre une année sabbatique.

Luciano Spalletti s'en va sur un titre de champion d'Italie. L'entraîneur de Naples, initialement sous contrat jusqu'en 2024, a confirmé ce lundi son départ à l'issue de cette saison historique pour le club dirigé par Aurelio de Laurentiis, qui avait déjà confirmé le choix de son technicien dimanche soir.

"Je ne travaillerai pas dans un autre club"

"Parfois, on se sépare à cause de trop d'amour. Je ne resterai pas, je pars. Pas moyen de changer d'avis. J'ai dit au club que j'avais besoin d'une année sabbatique il y a quelques semaines. Je ne travaillerai pas dans un autre club. Je me reposerai pendant un an", s'est justifié Luciano Spalletti dans des propos rapportés par le journaliste Fabrizio Romano.

Nommé à la tête de Naples fin mai 2021, Luciano Spalletti va donc prendre du repos à 64 ans, lui qui avait vécu deux années sans équipe après son départ de l'Inter Milan en 2019. "Spalletti est un homme libre. Il m'a dit qu'il avait fait le maximum, qu'un cycle se terminait et qu'il avait besoin d'une année sabbatique, confiait dimanche soir Aurelio De Laurentiis. On doit être généreux dans la vie. Il nous a beaucoup donné, je le remercie. Et c'est juste qu'il continue de faire ce qu'il aime. Il nous a tant apporté et je le remercie."

Comme l'expliquait le spécialiste du foot italien Johann Crochet dans "Génération After" sur RMC. le président de Naples et Luciano Spalletti entretenaient des rapports compliqués. En attendant, après un troisième Scudetto, le club napolitain va devoir se trouver un nouvel entraîneur et éviter d'autres départs.