Naples: De Laurentiis confirme une année sabbatique pour Spalletti

Quelques semaines après le titre de champion d'Italie, Luciano Spalletti n'est plus l'entraîneur de Naples, comme l'a confirmé Aurélio Di Laurentiis. Le technicien prend une année sabbatique.

Le président de Naples Aurelio De Laurentiis a annoncé à l'émission de télévision italienne Che tempo che fa ce que tous les supporters du Napoli redoutaient, à savoir le départ de Luciano Spalletti. Le technicien italien ne sera plus sur le banc du champion d'Italie la saison prochaine. "Spalletti est un homme libre. Il m'a dit qu'il avait fait le maximum, qu'un cycle se terminait et qu'il avait besoin d'une année sabbatique. On doit être généreux dans la vie. Il nous a beaucoup donné, je le remercie. Et c'est juste qu'il continue de faire ce qu'il aime. Il nous a tant apporté et je le remercie."

Des relations tendues entre les deux hommes

Luciano Spalletti, devenu à 64 ans l'entraîneur le plus âgé à remporter un Scudetto, n'a jamais confirmé officiellement pour sa part ses envies de départ, assurant que le club communiquerait en fin de saison. Mais son départ semblait inévitable tant Spalletti et Di Laurentiis entretiennent des rapports compliqués, comme l'expliquait le spécialiste du foot italien Johann Crochet dans "Génération After" sur RMC.

"On sait que c'est très dur avec de Laurentiis, les entraîneurs n'en peuvent plus au bout d'un an. Il y a eu une première alarme, c'est que le contrat de Spalletti comprenait une clause de prolongation qui a été renouvelé de manière unilatérale par le président sans en avertir son entraîneur. Ce dernier a reçu une notification technique disant 'option levée, contrat renouvelé', sans aucune explication du président. On a su ensuite que de Laurentiis ne l'a pas appelé le soir où le Napoli a matérialisé le fait de gagner le titre de champion d'Italie. Cela commençait à faire beaucoup. Spalletti est aussi confronté à la question de : 'est-ce que c'est possible de faire une deuxième année encore meilleure après le titre ?' Naples a remporté le troisième scudetto de son histoire, donc on se dit que c'est quasiment impossible de faire mieux, et pareil avec les quarts de finale de la Ligue des champions. Pour autant il semble y avoir un accord tacite entre les deux pour ne pas s'égratigner en public, on se serre la main et au revoir."

En deux saisons sur le banc de Naples, Luciano Spalletti a amené son équipe à deux reprises sur le podium, avec une troisième place lors de l'exercice 2021-2022 et le titre de champion, le troisième de l'histoire du club, cette année.