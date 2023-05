Naples: les explications sur le divorce entre de Laurentiis et Spalletti

Tout juste sacré champions d'Italie, Naples s'attend à de gros remous en interne à la fin de la saison. Le divorce semble déjà consommé entre le président Aurelio de Laurentiis et son entraîneur, Luciano Spalletti. Dans "Génération After" sur RMC, Johann Crochet revient sur cette relation compliquée entre les deux hommes.

À peine couronné que les turbulences pointent déjà le bout de leur nez à Naples ? Sacrés champions d'Italie début mai, une première depuis 1990, les Napolitains s'apprêtent à traverser des prochaines semaines compliquées. Outre le dossier Victor Osimhen à gérer - le Nigérian étant la cible de plusieurs grands clubs européens - le club va sans doute devoir trouver un successeur à Luciano Spalletti sur le banc.

En effet, la relation entre le technicien de 64 ans et son président Aurelio de Laurentiis est loin d'être au beau fixe. Et si le contrat de Spalletti court jusqu'en juin 2024, le divorce semble d'ores et déjà consommé. Dans "Génération After" sur RMC, le spécialiste du foot italien Johann Crochet revient en détails sur les dessous de ces rapports compliqués entre les deux hommes.

Spalletti prolongé par de Laurentiis sans le savoir ?

"On sait que c'est très dur avec de Laurentiis, les entraîneurs n'en peuvent plus au bout d'un an. Il y a eu une première alarme, c'est que le contrat de Spalletti comprenait une clause de prolongation qui a été renouvelé de manière unilatérale par le président sans en avertir son entraîneur. Ce dernier a reçu une notification technique disant "option levée, contrat renouvelé", sans aucune explication du président. On a su ensuite que de Laurentiis ne l'a pas appelé le soir où le Napoli a matérialisé le fait de gagner le titre de champion d'Italie. Cela commençait à faire beaucoup. Spalletti est aussi confronté à la question de : 'est-ce que c'est possible de faire une deuxième année encore meilleure après le titre ?' Naples a remporté le troisième scudetto de son histoire, donc on se dit que c'est quasiment impossible de faire mieux, et pareil avec les quarts de finale de la Ligue des champions. Pour autant il semble y avoir un accord tacite entre les deux pour ne pas s'égratigner en public, on se serre la main et au revoir."

C'est aussi l'avenir de l'équipe qui est en suspens. Pour Johann Crochet, de bons joueurs vont rester au club et devraient permettre d'assurer un top 4 la saison suivante. Mais la perte de Spalletti pourrait se répercuter sur certains d'entre eux. "Ce qui est très difficile, c'est qu'il y a des joueurs qui étaient très attachés à lui, et il faudra voir comment ils réagissent. Il y a des liens très forts qui se sont créés cette saison, les joueurs en parlent régulièrement et cela crée une incertitude."

Plusieurs noms ont été évoqués pour succéder à Spalletti sur le banc, parmi lesquels ceux de Gasperini, Benitez, Motta, ou encore Italiano.