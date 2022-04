National: Courbis s’engage avec Sète, lancé dans une opération maintien

"Coach Courbis" s’est engagé jusqu’au terme de la saison avec le club de Sète (National, 3e division), qui en a fait l’annonce jeudi. Le consultant RMC Sport, 68 ans, a été nommé conseiller du coach sétois, Nicolas Guibal.

Trois ans après sa dernière expérience à Caen en Ligue 1, Rolland Courbis reprend du service. Ecarté des bancs depuis la fin de son aventure normande en tant que conseiller de l’entraîneur de l’époque Fabien Mercadal, le consultant RMC Sport a été nommé ce jeudi par Sète pour occuper un poste similaire auprès du coach sétois, Nicolas Guibal (50 ans).

Engagé dans une course au maintien à cinq journées de la fin du championnat de National (troisième division), Sète est le premier non-relégable avec deux points d’avance sur Chambly (15e), et un match en moins à jouer.

Sète va chercher un "habitué des opérations sauvetage"

Aperçu vendredi dernier dans le vestiaire des Sétois, en marge du match face au Red Star (0-1, rencontre interrompue), l’ancien coach de Marseille ou Bordeaux s’est engagé jusqu’au terme de la saison afin d’apporter sa longue expérience de joueur et d’entraîneur. "C’est quelqu’un qui a été habitué, dans sa carrière, aux opérations sauvetage", a vanté Guibal au Midi Libre.

Consultant phare de RMC, "Coach Courbis", 68 ans, avait notamment exercé des fonctions d’entraîneur à Montpellier à deux reprises (2007-09, puis 2014-16), où il avait contribué en 2007 à son maintien en Ligue 2 avant d’assurer son retour en Ligue 1 deux ans plus tard. Il a aussi notamment dirigé Bordeaux (1992-1994 et 1996-1997), l'OM (1997-1999) ou encore Lens (2000-2001) et connu des expériences à l'étranger comme en Russie (Alania Vladikavkaz, 2004) ou en Algérie (USM Alger, 2012-2013).