Mercato en direct: la pépite Bellingham met déjà les géants d'Europe à ses pieds

La fin de saison approche mais les incertitudes liées au prochain mercato estival demeurent. A l'image de Kylian Mbappé, Paul Pogba ou Paulo Dybala, plusieurs stars du football arrivent en fin de contrat et n'ont toujours pas officialisé le nom de leur futur club. L'avenir d'Erling Haaland et comme celui d'Harry Kane suscitent aussi la convoitise et donnent lui à de nombreuses spéculations. Toutes les informations et rumeurs sur la prochaine fênetre des transferts sont à retrouver dans le direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Dortmund: Bellingham plait au Real et à Liverpool A même pas 19 ans, il les fêtera en juin, Jude Bellingham fait déjà partie des meilleurs milieux de Bundesliga. Titulaire indiscutable à Dortmund, l'Anglais suscite les convoitises des plus grands clubs européens. Selon Bild, Liverpool et le Real Madrid suivent avec attention son évolution. Le BVB évaluerait déjà son milieu à près de 75 millions d'euros mais voudrait encore le garder cet été.



Manchester United: une belle enveloppe mercato pour Ten Hag En Angleterre, Manchester United serait enfin prêt à sortir le chéquier pour arracher Erik Ten Hag à l'Ajax. Selon le Daily Mirror et plusieurs médias britanniques, les Red Devils vont payer une indemnité pour racheter sa dernière année de contrat. Histoire de façonner l'équipe de son choix, le technicien néerlandais disposerait d'une enveloppe supérieure à 200 millions d'euros pour son mercato estival.



Bonjour à tous, A l'image du PSG, où la révolution annoncée n'a pas encore débuté, plusieurs clubs européens continuent de préparer leur mue avant le prochain mercato estival. En France, l'avenir de Kylian Mbappé interroge toujours autant. Idem pour celui de Boubacar Kamara à l'OM comme en sélection. Steven Gerrard se trouvait même au Vélodrome pour un match de L1 afin d'observer le milieu marseillais. Pablo Longoria a abordé les cas Dybala, Chiellini et surtout celui d'Arek Milik. Dans le reste de l'Europe, Dortmund prépare déjà l'après-Haaland et a bien avancé dans le dossier Adeyemi. Du côté de Manchester, le Real et la Juve aurait déjà lancé les discussions avec le clan Pogba pour une arrivée du milieu après l'expiration de son contrat chez les Red Devils.