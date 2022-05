Nice: Christophe Galtier "très surpris" par les rumeurs l'envoyant au PSG

Envoyé au PSG comme remplaçant de Mauricio Pochettino pour la saison prochaine par certains médias, Christophe Galtier a visiblement découvert la nouvelle lors de la conférence de presse d'après-match ce samedi soir, et s'est dit "très surpris" de telles rumeurs.

Alors que le PSG pourrait faire un grand ménage en interne suite à la prolongation de Kylian Mbappé, il semblerait que l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino n' y échappe pas non plus. Et donc des premiers noms sont déjà sortis dans la presse pour remplacer l'actuel entraîneur... dont celui de Christophe Galtier, technicien de l'OGC Nice.

"Comment ? Répétez !?"

Interrogé sur cette rumeur à l'issue de la victoire face au Stade de Reims ce samedi soir (3-2), Christophe Galtier est tombé des nues: "Comment? Répétez. Je n'ai pas bien compris. Vous me l'apprenez. Ce sont des informations. Je suis très surpris de ce que vous me dites. Je sais pas quoi vous dire. Pas de réponse par rapport à cela. Ce que j'ai vu, c'est Mbappé reste et c'est très important pour le champion et pour la visibilité de la Ligue 1."

Peu de temps avant cette découverte, l'OGC Nice fêtait lui sa qualification en Ligue Europa Conference, bien qu'il rêvait sûrement d'une autre coupe d'Europe vu le scénario de la soirée. "Ça fait 9 mois que je mange ce point retiré, s'est d'ailleurs agacé l'entraîneur des Aiglons en conférence de presse en référence à la sanction après l'envahissement de terrain contre l'OM en début de saison. Je le sors maintenant parce que je suis à chaud. Mais il change tout. L’Europa Conférence ligue c’est la « joie » de jouer des playoffs en aout. On est un peu entre 2 chaises."

"Je ne sais pas ce qu’il va se passer dans les prochains jours"

Sous contrat jusqu'en 2024 avec l'OGC Nice, Galtier est lui aussi entre deux chaises au moment d'évoquer son avenir au sein du club. "Je ne sais pas ce qu’il va se passer dans les prochains jours, confie-t-il. Je vais rentrer en famille. Des réunions auront lieu dans la semaine pour analyser a froid pour voir ce qu’on peut améliorer." "Il faudra avoir l’effectif le plus tôt possible" lance-t-il après avoir annoncé une reprise de l'entraînement le 27 juin, avec au menu la préparation des matchs de tours préliminaires pour la qualification en Ligue Europa Conference.