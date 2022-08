Nice: Favre agacé par le mercato, des tensions à l'OGCN

Chaotique sur le terrain, le début de saison de Nice l'est également en interne selon nos informations. Lucien Favre s'agace du mercato des Aiglons, lui qui attend encore plusieurs renforts et ne souhaitait pas la venue de Iain Moody.

Lucien Favre est agacé par le mercato niçois. Les manques ciblés à son arrivée ne sont toujours pas comblés. Les postes de latéral gauche, ailiers et attaquant de pointe sont prioritaires et l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund s'impatiente car à une semaine de la fin du mercato, ces postes sont toujours vacants. Les derniers résultats et les performances décevantes ne font qu'ajouter de la tension et de la pression sur les épaules de Lucien Favre.

Favre ne voulait pas Ramsey

Ses désaccords avec Iain Moody sont nombreux et il regrette que les dossiers de cet éphémère conseiller sportif soient étudiés avec plus de considération que les siens. Le cas d'Aaron Ramsey en est le parfait exemple, Favre n'en voulait pas mais Moody a fait en sorte de l'avoir. Preuve du manque de profondeur dans l’effectif niçois, Lucien Favre s’oppose au départ de Flavius Daniliuc, approché par des clubs de Serie A, tant qu’il n’a pas de remplaçant.

Son retour à l'OGC Nice a été motivé par la présence d'Ineos et de son importante surface financière. Plus les jours passent et la fin du mercato approche, plus Lucien Favre se rend compte qu'il ne dispose pas des moyens de ses ambitions. Lui qui visait le podium du championnat, dès la saison prochaine, se freine désormais dans ses déclarations. Il est conscient que la mission sera plus périlleuse qu'il ne le pensait. D'autant que son discours et ses longues séances d'entraînement ne font pas l'unanimité au sein du vestiaire. Il y a même des remous au sein du staff niçois qui ne s’entend pas sur toutes les décisions prises sur le banc de touche.