OL: Aouar en contacts avancés avec Francfort, d'autres clubs à l’affût

En fin de contrat en juin avec l’Olympique lyonnais, Houssem Aouar ne devrait pas prolonger son bail avec son club formateur selon les informations de RMC Sport. Comme indiqué par le média Sport 1, l’international français (24 ans, une sélection) est en contacts avancés avec l'Eintracht Francfort.

La Roma, le Betis et Naples à l'affût

Si le club allemand est fortement intéressé par le milieu de terrain, ce dernier n’a pas encore pris sa décision, toujours selon nos informations. D’autres clubs européens sont intéressés par Aouar, comme la Roma, le Betis Séville et Naples. La proposition de l’Eintracht se chiffre à un salaire mensuel supérieur à 200.000 euros, avec une prime à la signature à 5 millions d’euros environ.

Freiné par des pépins physiques, Aouar n'a disputé que dix matchs cette saison toutes compétitions confondues (un but, une passe décisive). Sa dernière apparition remonte au 4 février : il était entré en jeu lors de la victoire lyonnaise à Troyes (3-1), à l'occasion de la 22e journée de championnat.

A son arrivée sur le banc en remplacement de Peter Bosz, Laurent Blanc s'était pourtant montré très élogieux à l'égard d'Aouar. "C’est un joueur qui techniquement est doué, bien sûr, expliquait le coach de l'OL fin octobre. C’est quelqu’un qui sent le jeu. qui anticipe le jeu, qui est très bon quand on a le ballon. Il doit faire des efforts quand on ne l’a pas (sourire). C'est ce type de joueur que j'aime."