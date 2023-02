OL: la petite mise en garde de Ponsot à Sonny Anderson concernant sa liberté de parole en tant que consultant

Lors de son passage lundi dans l’émission "Tant qu’il y aura des Gones", Vincent Ponsot, le directeur général de l’Olympique Lyonnais, s’est exprimé sur la récente nomination de Sonny Anderson en tant que conseiller d’OL Groupe. En prévenant l’ancien attaquant brésilien, également consultant sur beIN Sports.

L’Olympique Lyonnais a choisi de miser sur Sonny Anderson pour renforcer son équipe de direction, au cœur d’une saison difficile sur le plan sportif. Alors que le club rhodanien est actuellement 9e de Ligue 1, à 8 points de la première place qualificative pour l’Europe, l’ancien attaquant brésilien (passé par Lyon entre 1999 et 2003) a été nommé la semaine dernière comme conseiller d’OL Groupe. Tout en conservant son rôle de consultant sur les antennes de beIN Sports. Invité de l’émission "Tant qu’il y aura des Gones", diffusée par le site Olympique et Lyonnais, Vincent Ponsot a apporté quelques précisions à ce sujet. Et le directeur général du football de l’OL en a profité pour mettre en garde Sonny Anderson concernant sa liberté de parole loin du Groupama Stadium.

"Je comprends les interrogations. Ça dépend ce qu’on attend de lui. Il est conseillé extérieur, avec une liberté de ton, a expliqué Ponsot, en poste depuis l’été 2020 et récemment appelé à la démission par certains supporters. C’est un peu comme avec Bernard Lacombe, même s’il y a des aspects différents avec Sonny. On lui demande d’avoir cet œil extérieur, il aura du recul. Il représente beaucoup des choses à l’OL."

"A l’extérieur, il faut rester unis"

"Je pense que par son passé de joueur, il va nous apporter, a poursuivi le bras droit du président Jean-Michel Aulas. On va le solliciter sur des choses, mais lui aussi pourra nous dire lorsqu’il remarque quelque chose. Il interviendra à la demande de Laurent Blanc. Il participera au recrutement, mais il ne remplacera pas Bruno (Cheyrou) ni Laurent. Il pourra avoir un œil avec son autre mission à beIN Sports (où il est consultant). Je pense qu’il n'aura pas de problème à dire les choses. A l’intérieur, on doit s'exprimer, mais à l’extérieur, il faut être unis."

Lors de la présentation de Sonny Anderson, jeudi dernier, Jean-Michel Aulas avait déjà évoqué la double casquette du Brésilien, entre l’OL et les plateaux de télévision. "C’est la petite chose qui va compléter notre stratégie. On va se mettre au travail. Sonny garde un certain nombre de fonctions chez beIN Sports. C’est un conseiller en prestataire comme l’était Gérard Houllier qui avait à l’époque gardé un certain nombre de fonction avec Red Bull", avait expliqué le patron des Gones.