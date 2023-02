EN DIRECT - Mercato: Dortmund prêt à tout pour prolonger Bellingham

Le mercato hivernal s'est terminé depuis moins d'un mois que les clubs préparent déjà la prochaine saison et planchent sur leur recrutement estival. L'avenir de plusieurs stars en fin de contrat engendre de nombreuses rumeurs et la course à l'Europe dans les grands championnats risque de bouleverser certains choix de carrière. Toutes les infos et rumeurs du mercato, c'est en direct commenté sur le site l'app RMC Sport.

Chelsea: vers un prêt d'Andrey Santos à Vasco de Gama L'international U20 brésilien Andrey Santos, recruté cet hiver par Chelsea contre 12,5 millions d'euros, pourrait retourner prochainement en prêt à Vasco de Gama. Alors qu'un accord était proche avec Palmeiras, celui-ci a été rompu après que le club brésilien refuse de le laisser aller à la Coupe du monde U20, qui se tient en Indonésie de mai à juin. Une condition acceptée par Vasco, comme le rapportele journaliste Fabrizio Romano.



Dortmund veut prolonger Bellingham L'international anglais (22 sélection) Jude Bellingham ne manque pas de prétendants. Le capitaine du Borussia Dortmund, âgé tout juste de 19 ans, est sous contrat avec le club allemand jusqu'en 2025 mais les pressions des clubs européens pour un transfert cet été ne manquent pas. Pour calmer les ardeurs, le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl, a affirmé au média allemand ZDF qu'ils allaient tout faire pour persuader leur pépite de rester. "Je vais essayer de le prolonger, oui. Nous n'avons toujours pas parlé à Jude ou à sa famille, le joueur est calme et concentré sur le football".



Bonjour à toutes et tous Après la victoire du PSG face à l'OM dans le Classique de la Ligue 1 (0-3), dimanche soir, l'heure est d'ores et déjà aux projections en vue du prochain mercato estival pour la plupart des clubs européens. À Paris, les futurs de Neymar et d'un Lionel Messi en fin de contrat sont aussi au coeur de l'actualité.