Mercato: l'OL recale Wilson Isidor... à la visite médicale

L'Olympique Lyonnais a confirmé lundi son intention de ne pas recruter Wilson Isidor lors du mercato hivernal. L'ailier du Lokomotiv Moscou n'a pas réussi à convaincre lors de la visite médicale.

Tout semblait bouclé ou presque pour le prêt avec option d'achat de Wilson Isidor. Arrivé samedi à Lyon, l'ailier du Lokomotiv Moscou devait y passer des examens médicaux avant une potentielle signature lors du mercato hivernal. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu et l'OL a confirmé ce lundi que le joueur de 22 ans ne signera finalement pas chez les Gones en janvier.

"L’Olympique Lyonnais indique que les résultats des tests médicaux auxquels s’est soumis Wilson Isidor depuis son arrivée à Lyon samedi ne permettront malheureusement pas de conclure son prêt avec option d’achat", a indiqué l'actuel neuvième de Ligue 1 via un communiqué diffusé sur son site.

Isidor indisponible à cause "d’une douleur persistante à un genou"

Après avoir bouclé le transfert de l'attaquant Amin Sarr en provenance de Heerenveen, le club cher au président Aulas ne recrutera donc pas Wilson Isidor cet hiver. L'OL a ensuite détaillé la raison qui l'a poussé à ne pas donner suite pour le prometteur ailier du Lokomotiv Moscou.

"Victime d’une douleur persistante à un genou, consécutif à un coup reçu il y a 15 jours avec le Lokomotiv Moscou, a poursuivi le club rhodanien. L’attaquant international U20 devra observer une période d’indisponibilité avant de pouvoir reprendre la compétition officielle."

Avant de garder une porte ouverte pour le futur: "L’Olympique Lyonnais souhaite un bon rétablissement à Wilson Isidor et informe garder le contact avec son entourage et le Lokomotiv Moscou afin d’imaginer une éventuelle future opération."

Un temps pisté par Lorient, qui a depuis recruté Bamba Dieng et obtenu le prêt de Romain Faivre, Wilson Isidor n'a toujours pas de point de chute cet hiver. L'ancien joueur de Rennes et Monaco va devoir se presser, le mercato ferme ses portes dans la nuit de mardi à mercredi en France. Du côté de l'OL, on attend toujours le prêt du Brésilien de Botafogo Jeffinho... qui passe sa visite médicale dans le Rhône. Le dossier Isidor a rappelé que cela n'était pas qu'une simple formalité.