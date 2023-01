Mercato: Mourinho voudrait revenir en Angleterre la saison prochaine

Plus totalement épanoui en Italie, José Mourinho serait tenté par un retour en Premier League l'été prochain. Un grand retour à Chelsea pourrait lui plaire.

Vers un "comeback" du "Special One" ? Lassé de ne pas avoir les armes pour se battre pour le titre en Serie A, José Mourinho serait déterminé à quitter l’Italie l’été prochain pour retourner en Angleterre, selon les informations du Daily Mail. Arrivé sur le banc de l’AS Rome en mai 2021 en remplacement de Paulo Fonseca, il ne serait plus vraiment épanoui malgré la victoire il y a quelques mois en Ligue Europa Conference, premier titre européen décroché par la Louve (si on omet la Coupe des villes de foire remportée en 1961). Mais sur la scène nationale, Mourinho doit se contenter de jouer les seconds rôles. Sixième la saison dernière, la Roma occupe aujourd’hui la cinquième place de son championnat à mi-saison, loin du leader napolitain mais à la lutte pour une qualification en Ligue des champions avec l’AC Milan, la Lazio, l’Inter ou encore l’Atalanta.

Chelsea pourrait lui plaire

Toujours aussi ambitieux du haut de ses 60 ans, Mourinho veut continuer à gagner. A en croire le Daily Mail, ses représentants ont fait part de son intérêt pour un éventuel retour à Chelsea. Un club qu’il connaît parfaitement bien et qu’il a marqué de son empreinte, en remportant notamment à trois reprises la Premier League (2005, 2006, 2015). Après deux premiers passages, entre 2004 et 2007 puis de 2013 à 2015, une troisième aventure sur le banc des Blues est-elle vraiment envisageable ? Pas pour l’instant. Chelsea continue de faire confiance à Graham Potter pour porter son nouveau projet. A Londres, où vivent toujours la femme et les enfants de Mourinho, West Ham pourrait être une autre option d’après la presse britannique. Seule certitude : un départ de la Roma en cours de saison n’est pas à l’étude.

C’est pour cette raison qu’il a repoussé les approches de la sélection portugaise, qui a pensé à lui avant de se tourner vers Roberto Martinez pour remplacer Fernando Santos dans la foulée de la Coupe du monde au Qatar. "Je veux remercier le président de la Fédération portugaise (Fernando Soares). Ce qu'il a dit m'a rendu très fier, en disant que je n'étais pas le premier choix, mais son seul choix et qu'il aurait fait n'importe quoi pour me faire rentrer à la maison. Il m'a rendu très heureux. Mais je ne suis pas parti, je suis heureux à Rome et je donne tout ce que j'ai", avait réagi Mourinho, dont la dernière expérience en Angleterre remonte à 2019-2021. C'était avec Tottenham.