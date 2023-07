Ligue 1: la commission d'appel de la DNCG confirme les sanctions contre l'OL

Alors que l'OL avait fait appel des restrictions imposées par la DNCG, la commission d'appel du gendarme financier a confirmé les sanctions infligées au club rhodanien, sous le coup d'un encadrement de sa masse salariale et de ses dépenses en indemnités de transfert.

L'OL ne sera pas libre de tout mouvement dans les prochaines semaines. Sanctionné début juillet par la DNCG et soumis à un "encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations" par le gendarme financier, le club rhodanien avait fait appel de ces restrictions imposées, comme l'expliquait Santiago Cucci, le nouveau président exécutif.

"Dans une première analyse, ils ont estimé qu’on devrait revoir notre copie. Ce n’est pas grave. On est humble. C’est pour ça qu’on va faire appel, pour montrer le sérieux du premier projet, et surtout apporter plus d’éléments qui ont été demandés dans l’analyse de la DNCG. On va arriver avec un dossier sérieux, bien constitué et compréhensible. On n’a rien à cacher".

Les sanctions confirmées

Les nouvelles explications n'ont cependant pas suffi. Réunie ce mardi, la Commission d'appel de la DNCG de la FFF a décidé de confirmer la sanction intiale infligée à l'OL, à savoir l'encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert. Concrètement, le club de John Textor pourra bien recruter mais devra annoncer une limite du budget prévisionnel consacré au paiement des salaires.

Une limite qu'il ne peut absolument pas dépasser, alors qu'un club sans restriction pourrait très bien ajuster ses comptes comme bon lui semble à tout moment de la saison. Les restrictions n'ont pas empêché l'OL de conclure déjà deux arrivées, avec Clinton Mata (FC Bruges) et Skelly Alvero (FC Sochaux-Montbéliard).