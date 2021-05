OL: Damien Da Silva signe deux ans à Lyon, qui tient sa première recrue

Le défenseur central de Rennes Damien Da Silva a signé un contrat de deux ans avec l'Olympique lyonnais, a annoncé ce mercredi son nouveau club, quatrième de la Ligue 1 et qualifié pour la Ligue Europa.

Comme annoncé par Ouest France la veille, la première recrue de l’Olympique Lyonnais a été officialisée ce mercredi, avec l’arrivée de Damien Da Silva, au poste de défenseur central. L’arrivée dans le Rhône du joueur qui vient tout juste de fêter ses 33 ans, capitaine du Stade Rennais cette saison, a été actée par l’OL en tout début de soirée. Son contrat avec Rennes arrivait à son terme le 30 juin. L’ex-Caennais n’avait pas souhaité donner suite à son aventure en Bretagne, refusant différentes offres de prolongation.

Libre de tout contrat, Damien Da Silva s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec l’OL, qui a prolongé Marcelo jusqu'en 2023, dans ce même secteur de jeu, et essaye d’en faire de même avec Jason Denayer, sous contrat jusqu'en 2022.

Da Silva: "Je pense encore pouvoir progresser"

"C’est une grande fierté pour moi de rejoindre l’Olympique Lyonnais, a confié Da Silva sur le site de l’OL. J’ai conscience d’intégrer un très grand club et je suis impatient de porter ces nouvelles couleurs. J’ai visité aujourd’hui toutes les installations, le stade, j’ai découvert le musée et cela donne vraiment envie. Les ambitions sont en plus très élevées et ça me plait d’autant que je pense encore pouvoir progresser ici."

Après avoir débuté sa carrière à Niort (L2, 2006-2009), Da Silva a joué à Châteauroux (L2, 2009-2010), puis Rouen (National, 2011-2013) où il avait été prêté. Il est ensuite parti pour Clermont (L2, 2013-2014) d'où il a été transféré pour 300.000 euros à Caen (2014-2018).

Après avoir été laissé libre par le Stade Malherbe, il a rejoint Rennes (2019-2021) avec qui il a gagné la coupe de France en 2019. Il a disputé 448 matches professionnels et joué sept ans en Ligue 1. Cette saison, il a disputé 37 matchs avec le Stade Rennais (quatre buts), dont six en Ligue des champions.