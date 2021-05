OL: Juninho pas tendre avec Memphis Depay, qui "a fait son temps"

Présent sur OLTV ce mercredi, Juninho s'est notamment exprimé sur les départs et les futures arrivées au club. Le directeur sportif a évoqué le cas de Memphis Depay, qu'il ne considérait pas comme indispensable et qui va quitter le club en fin de contrat le mois prochain.

Voilà ce qu'on peut appeler une mise au point. Invité d'OLTV ce mercredi, Juninho a sorti les crocs pour évoquer l'ex-entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia, et tous les dysfonctionnements internes au club qui ont valu une décevante quatrième place à Lyon. Le directeur sportif rhodanien s'est également exprimé sur Memphis Depay, qui a annoncé son départ de l'OL dans une interview à L'Équipe la semaine dernière.

"Memphis, il a fait son temps. Le président a fait beaucoup d'efforts pour le prolonger", a indiqué Juninho au moment d'évoquer le désormais ex-capitaine de l'OL. Au moment d'aborder la saison prochaine, Lyon va devoir trouver un substitut à l'attaquant néerlandais, auteur de 22 buts et 12 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues. Un départ qui, en apparence, a de quoi inquiéter le club.

"Memphis, il voulait une équipe pour lui"

Mais d'après les dires du directeur sportif, Depay apparaissait davantage comme un poids ces derniers mois. "Memphis, il voulait une équipe pour lui. Ce n'est pas une critique. J'avais une bonne relation avec lui. Par contre, il fallait que toute l'équipe tourne autour de lui et ça c'est très dur. Car tout le monde doit avoir la sensation de travailler pareil", a indiqué Juninho.

Surtout, l'ancienne gloire de l'OL a indiqué qu'"il n'y a seulement que quatre joueurs au monde où tu dois tout faire pour lui: Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar et Mbappé. Si tu as l'un d'eux, ça doit tourner autour d'eux. Désolé, je pense que Memphis est fort, mais pas au niveau de ces quatre-là. Et je pense qu'il devait travailler plus sans le ballon."

Juninho évoque les solutions de remplacement

Juninho, qui a rappelé qu'il ne souhaitait pas conserver au club les joueurs qui ont des envies d'ailleurs, a donc évoqué les solutions de remplacement pour pallier le départ de Depay: "On n'a pas besoin d'un joueur dans l'axe mais on a besoin d'un ailier qui va vite et qui défend." Parmi les solutions envisageables au poste de numéro 9, trois se dégagent: Tino Kadewere, qui a joué sur le côté toute la saison, Islam Slimani et Moussa Dembélé, en prêt depuis janvier à l'Atlético de Madrid.

"S'il (Dembélé, ndlr) revient de son prêt à l'Atlético, on l'accueille à bras ouverts. S'il ne revient pas, ça sera différent. Islam Slimani n'avait pas une bonne relation avec l'entraîneur. Il nous apportera beaucoup", a indiqué Juninho au micro d'OLTV. Après les passes d'armes avec Garcia, et le départ déjà acté de Memphis, le directeur sportif lyonnais va pouvoir passer à autre chose. Après l'arrivée officialisée de Damien Da Silva, l'heure est désormais à la signature d'un entraîneur, avant de se pencher sur le mercato estival.