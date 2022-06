OL: Et si Lacazette revenait quand même?

La non-qualificaiton de l'OL en coupe d'Europe aurait dû enterrer le dossier du retour de Lacazette. Et pourtant...

C’était la condition préalable mais elle était automatique: si l’OL était en Coupe d’Europe, il revenait dans "son" club, "sa" ville. Il, c’est Alexandre Lacazette. Mais voilà, la triste saison et ce 8e rang, le pire classement du XXIe siècle, avec à la clef cette absence de voyages européens en 2022-23 a, de fait, rétréci le champ de cette possibilité. Reste à placer le curseur de ce "rétrécissement", car d’après les infos de RMC Sport, le Guadeloupéen se rapproche bien de son club formateur, même orphelin des milieux de semaine occupés par des matches dans le gotha continental.

Pour le moment, à l’OL, on en reste à cette volonté doublée d’une condition "européenne". Et donc, à une fin prématurée de ce rêve. Comprenez: vu le verdict sportif de la saison, Lacazette ne reviendra pas là où il a marqué, pour son dernier passage, en mai 2017, ses 99e et 100e buts avec l’OL (en 275 matches) face à Nice.

Le travail invisible des dirigeants lyonnais

Mais, car il y a un mais, les dirigeants lyonnais semblent tellement attachés à sa venue qu’en coulisses, ils poursuivent inlassablement, le travail débuté en fin d’année 2021. Une œuvre "invisible" d’abord, puis révélée et répétée dans les différentes conférences de presse tout au long de l’année 2022, que ce soit celles des arrivées du mercato de janvier ou plus récemment quand il s’agissait de lancer l’opération, préparation saison 22-23 dans les jours qui ont accompagné l’officialisation de l’annus horribilis, le 16 mai dernier.

Et tout cela ne laisse pas insensible l’ex-buteur patenté de l’OL qui, en son for intérieur, se voit bien de nouveau avec le maillot de l’OL à la reprise de juillet prochain. Il se murmure que les contours de son contrat sont déjà acceptés par toutes les parties, et que les avances d’autres clubs européens ne le font plus douter sur cette volonté d’un retour. C’est donc la tendance du moment d’autant que Peter Bosz, l’entraîneur qui sauf énorme tremblement de terre, sera aux commandes de la reprise début juillet, aime le profil du futur ex-gunner.

Alexandre Lacazette pourrait aussi, dans ce cas, s’attacher à marquer encore plus son histoire lyonnaise: lui le premier buteur au Groupama Stadium un soir de janvier 2016 face à Troyes pourrait ainsi grimper sur le podium des buteurs lyonnais: actuellement 4e avec 129 buts en 275 matches, il a en ligne de mire Serge Chiesa (3e avec 134 buts) et Bernard Lacombe (2e avec 149 réalisations) alors que Fleury Di Nallo semble intouchable avec ses 222 buts!

Les anciens touchées par la mauvaise passe du club

Dans la balance qui l’ont dans ces dernières heures fait pencher du "bon côté" pour les supporters lyonnais: la mauvaise passe 2022 de son club. A l’image de ses collègues avec lesquels il a atteint la demi-finale d’Europa League 2017, Alexandre Lacazette, à 31 ans, ne se remet pas de cette saison ratée de l’OL. Les anciens semblent, d’ailleurs en être plus "malades" que certains acteurs de la saison: que ce soit en public ou en privé, Maxime Gonalons (qui s’est fait une raison de ne pas revenir après pourtant des approches répétées), Corentin Tolisso (qui ne portera plus le maillot du Bayern Munich) et même Clément Grenier (qui a longtemps espéré retrouver le vestiaire professionnel au cours de son passage dans la réserve en attendant de signer libre à Majorque) affichent leur malaise.

Libre de tout contrat au 30 juin prochain, Alexandre Lacazette écoute donc de nombreuses propositions, venant d’Espagne, d’Angleterre ou d’ailleurs. Et celle de Lyon, au milieu, l’interpelle toujours au plus haut point, d’autant plus que le plan bien précis énoncé le motive: non seulement, le natif du quartier Mermoz, dans le 8e arrondissement de Lyon apporterait son talent, bien connu patiné aux joutes de la Premier League depuis 2017 mais il viendrait aussi pour "encadrer" la jeunesse montante, le pilier de la "reconquête" annoncée. Dans une forme de "transmission", lui qui a vécu cela en tant que jeune, en 2010, quand à 19 ans, il intègre peu à peu l’équipe professionnelle.

Le signal de la prolongation "symbolique" de Maxence Caqueret jusqu’en 2026, de la promotion annoncée aussi, dans le temps long de la génération Gambardella (2004) en passant par la gestion de l’éclosion (espérée) de Rayan Cherki lui démontrent ainsi peu à peu que le plan annoncé, à grand renfort de sorties médiatiques en mai, se mettra vraiment en action. Etre l’acteur de ce renouveau, ne déplairait donc pas à Alexandre Lacazette qui penche donc pour un retour. Reste qu’en matière de transfert, tant que rien n’est signé.

Même Moussa Dembele a été prévenu de la venue d’un autre attaquant, même si le meilleur buteur 2022 de l’OL avait l’envie (c’est la tendance) de vouloir honorer jusqu’au bout (juin 2023) son contrat. Et si ce n’est pas Alexandre Lacazette, ce sera un autre… Mais le ballotage est à l’instant T favorable pour un retour d’Alexandre Lacazette, cinq ans après avoir été la plus grosse plus value l’histoire du club: 53 M + 7 de bonus à Arsenal, puisqu’issu de l’Académie, la vente de Tanguy Ndombele à Tottenham en juillet 2019 (60 M) supplantant le record de transfert établi deux ans plus tôt.