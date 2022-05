Mercato: l'OL prêt à des "compromis" pour faire revenir Lacazette

Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ont confirmé mercredi qu'ils souhaitaient faire revenir Alexandre Lacazette à l'OL. Mais il faut convaincre l'attaquant et capitaine d'Arsenal de faire une croix sur son désir de coupe d'Europe pour la saison prochaine.

L'Olympique Lyonnais veut revenir aux fondamentaux et miser sur la promotion des jeunes du centre de formation. Le nouveau projet souhaité par Jean-Michel Aulas ne se concentre toutefois pas uniquement sur les grands espoirs de "l'Academy": le club désire ardemment faire revenir Alexandre Lacazette, formé à l'OL et actuellement à Arsenal. Le président et son bras droit Vincent Ponsot l'ont confirmé mercredi en conférence de presse.

"On continuera jusqu'au bout"

Les deux dirigeants ont cependant reconnu que l'opération serait difficile à concrétiser. L'attaquant français de 30 ans, en fin de contrat à Arsenal, souhaite encore disputer une coupe d'Europe. "C'est juste, c'est une condition de départ qu'il avait donnée", a constaté Vincent Ponsot. Or, l'OL, 8e de Ligue 1 à deux journées de la fin du championnat, ne sera sans doute pas européen la saison prochaine.

"Mais on continuera jusqu'au bout, tant que ce sera possible. C'est un souhait pour nous", a insisté Vincent Ponsot, directeur du football de l'OL. Une réponse complétée par Jean-Michel Aulas, qui a spontanément déclaré sans plus de précisions: "S'il faut faire des compromis pour l'avoir, on le fera".

Alexandre Lacazette a évolué avec l'OL de 2010 à 2017. Il a inscrit 129 buts en 275 matchs. Redevenu titulaire chez les Gunners, où il porte désormais le brassard, l'homme aux 16 sélections en équipe de France pourrait donc changer d'air cet été. D'autant que le club londonien envisage de recruter Gabriel Jesus, dont le temps de jeu à Manchester City va considérablement se réduire compte tenu de l'arrivée d'Erling Haaland.