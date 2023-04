OL: Kumbedi va (déjà) prolonger jusqu’en 2027

Recruté l'été dernier jusqu'en 2025 en provenance du Havre, le jeune Saël Kumbedi va prolonger son contrat avec l'OL de deux saisons supplémentaires.

Lyon s’assure de conserver l’un de ses talents les plus convoités pour lequel il a décidément un plan sur le long terme. Le latéral droit à fort potentiel Saël Kumbedi va prolonger son contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2027 ce mardi après-midi. Le natif de Stains s’est engagé avec le club rhodanien l’été dernier en provenance du Havre, où il n’a disputé que six rencontres en tout et pour tout avec les Normands.

Titulaire depuis le début de l'année

Âgé de 18 ans, le joueur passé par les jeunes du PSG a été sacré champion d’Europe de la catégorie U17 en 2022 avec les Bleuets. Il avait notamment inscrit le deux buts victorieux lors de la finale, face aux Pays-Bas (2-1). Cette saison, il a disputé 14 matchs de Ligue 1 avec l’OL pour deux passes décisives. Lyon a déboursé un million d’euros l’été dernier pour s’attacher les services du latéral (jusqu'en 2025), et on peut dire qu'il a eu le nez fin.

Depuis son arrivée sur le banc de l’OL, Laurent Blanc s’appuie énormément sur les jeunes du club, ce dont profite Saël Kumbedi, qui était parti pour jouer le rôle de doublure. Le jeune joueur de 18 ans est finalement devenu un titulaire à part entière au sortir de la Coupe du monde au Qatar. Les blessures de Malo Gusto et l’absence de concurrence à ce poste lui ont permis d’enchaîner, toutes compétitions confondues. Et c'est peut-être parti pour durer.