OL: nouvel actionnaire majoritaire, Textor déjà plébiscité par un ancien Lyonnais et Ronaldo

Propriétaire entre autres de Botafogo et du RWD Molenbeek, John Textor, nouvel actionnaire majoritaire de l’OL, arrive dans le Rhône accompagné d’une image positive. Son début d’aventure dans le championnat brésilien, entamée début janvier, a déjà séduit.

A peine arrivé, déjà plébiscité. Officialisé lundi soir comme nouvel actionnaire majoritaire de l’Olympique lyonnais, un nouveau statut qu’il étrennera lors sa première conférence de presse en compagnie de Jean-Michel Aulas (à suivre dès 16 heures en direct commenté sur le site RMC Sport), John Textor débarque dans le Rhône accompagné d’une image favorable.

Ancien latéral droit de l’OL durant cinq saisons (2015-20), Rafael n’a eu que des bons mots à l’endroit du repreneur américain, "un personnage très, très bien" qui "essaie d’aider". "J’ai parlé deux fois avec lui et je l’aime beaucoup, confie mardi à L’Equipe le défenseur brésilien qui évolue depuis un an à Botafogo, également propriété de Textor. Ce n’est pas un mec qui connaît beaucoup le foot mais à Botafogo il investit, il change beaucoup de choses. C’est un mec simple, il bosse et ne fait pas le beau."

Ronaldo: "Ce type a l’air sensationnel"

Le quotidien affirme que la méthode Textor (56 ans) a rapidement séduit au sein du mythique club brésilien, 7e place du Brasileirão cette saison. Et ce malgré sa méthode offensive et assumée: il n’a pas hésité à vite limoger l’entraîneur en place Enderson Moreira lors de son arrivée en janvier dernier et ce, malgré le titre de Serie B remporté la saison précédente. "Ce type a l’air sensationnel, amusant, charismatique. Il semble passionné par le Brésil et par Rio, admirait lui fin mars le Brésilien Ronaldo, propriétaire du Cruzeiro. J’ai hâte de le rencontrer."

Egalement propriétaire du RWD Molenbeek en Belgique et co-actionnaire de Crystal Palace en Angleterre, John Textor va devenir actionnaire majoritaire de l’OL, puisque Eagle Football va d'abord détenir 66,56% du capital social d'OL Groupe, puis potentiellement 88,55% après remboursement des OSRANE (obligations subordonnées remboursables en actions nouvelles ou existantes). Le mandat de PDG de Jean-Michel Aulas va lui être renouvelé pour "au moins trois ans".