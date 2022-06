OL: la première pique de Textor au PSG

CBS Sports, le nouvel actionnaire de l'OL, John Textor, a détaillé quelques idées de son plan, tout en taclant les "équipes d'État", telles que le PSG ou Manchester City. Dans un entretien pour, le nouvel actionnaire de l'OL, John Textor, a détaillé quelques idées de son plan, tout en taclant les "équipes d'État", telles que le PSG ou Manchester City.

À quelques heures de sa première conférence de presse en compagnie de Jean-Michel Aulas (à suivre dès 16 heures en direct commenté sur le site RMC Sport), John Textor, le nouvel actionnaire de l'OL, a envoyé une petite pique aux équipes d'État, telles que le PSG ou Manchester City.

"Mon plan concernant le football est de créer un écosystème de clubs coopératifs de haut niveau qui bénéficieront du partage d'une empreinte mondiale d'identification des talents, explique-t-il à CBS Sports. Comme je continue à être préoccupé par le fait que la domination compétitive des équipes d'État et d'autres clubs riches est préjudiciable au paysage footballistique plus large des clubs dirigés par la communauté. J'espère simplement démontrer que des approches alternatives à la compétitivité doivent être explorées et encouragées. L'idée que les clubs et les communautés puissent collaborer pour s'entraider est quelque chose que nous devons mettre en avant."

L'OL, "la pierre angulaire" de son projet

Quelques minutes après l'annonce des "négociations exclusives" avec le Eagle Football Holdings LLC de l’homme d’affaires américain, celui-ci s’est exprimé pour la première fois à ce sujet. "Le projet que j’ai découvert à Lyon avec Jean-Michel Aulas et toutes ses équipes sera à l’épicentre de notre nouvelle organisation et de nos investissements au service du football mondial, déclare-t-il dans le communiqué du club. L’Olympique Lyonnais sera la pierre angulaire de notre projet".

Textor poursuit en promettant de faire revenir le club dans le haut du tableau en Ligue 1, après une saison décevante achevée à la 8e place, sans pour autant métamorphoser sa philosophie. "J’ai l’intention, avec l’appui de Jean-Michel et de ses équipes, de faire émerger les valeurs de développement et de dépassement pour lesquels je me suis toujours engagé, annonce-t-il. Je souhaite donner à tous les fans de l’Olympique Lyonnais, les moyens complémentaires pour que l’institution retrouve le plus haut niveau, en France et en Europe, tout en respectant les valeurs de l’ADN OL comme la jeunesse, le travail, l’abnégation et cet esprit qui permet à tous les talents du monde entier d’avoir accès au haut niveau grâce à nos implications dans les académies. Vu des Etats-Unis, l’OL est la plateforme rêvée pour faire du football une histoire à succès". Son action devrait débuter dès cet été.