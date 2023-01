OL: Rennes, Southampton, Al-Shabab... Toko Ekambi a des courtisans

D'après les informations de RMC Sport, Karl Toko Ekambi, qui vit une saison compliquée à l'OL, intéresse le Stade rennais, Southampton et Al-Shabab. Le club lyonnais, en revanche, n'a pas encore décidé s'il souhaitait se séparer du Camerounais.

Au coeur de la mauvaise saison de l'Olympique lyonnais, Karl Toko Ekambi fait souvent partie de ceux qui sont pointés du doigt. Affecté par le traitement que lui a réservé le public lyonnais ces dernières semaines, le Camerounais ne sera pas contre un départ si une opportunité se présente. Et il se trouve que plusieurs clubs sont intéressés par son profil.

Southampton, dernier de Premier League à un point de sortir de la zone rouge, et Al-Shabab, 4e du championnat saoudien et en course pour le titre, sont intéressés par l'attaquant camerounais. S’ils se décident à le laisser partir, les dirigeants lyonnais vont demander au minimum autour de 4 millions d’euros, pour un joueur qui arrive en fin de contrat dans un an et demi et qui a coûté environ 17 millions d’euros, bonus compris.

Le Stade Rennais intéressé également

Le Stade Rennais serait une autre option pour KTE, mais le club breton privilégie un prêt. Avec option d'achat ? A l’OL, le choix n’est pas encore fait. Même s’il traverse une période délicate, à l’image du club, l’ancien de Villarreal est le troisième meilleur buteur de l'OL cette saison, derrière Alexandre Lacazette et Tetê.

Il n’a pas non plus échappé aux décideurs des Gones qu’il a été décisif et important pour Lyon lors de ces deux premières saisons (26 buts et 12 passes décisives). La situation du joueur pourrait évoluer avant la fin du mercato.