OL: "C'est de notre faute", Blanc assume face à la colère des supporters

Après un nouveau match décevant face à Nantes cette semaine (0-0), l'OL est sous pression avant de recevoir Strasbourg samedi. Face à la grogne des supporters, Laurent Blanc et Alexandre Lacazette sont conscients de la situation.

Malgré l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc en octobre, l'OL ne décolle pas en ce début d'année 2023. Surpris par Clermont à domicile le 1er janvier (0-1), les Gones ont péniblement éliminé Metz en 32e de finale de Coupe de France (2-1), avant de ramener un nul sans saveur de Nantes mercredi (0-0).

Avant la réception de Strasbourg samedi (21 heures), la tension est maximale dans le Rhône, d'autant que Lyon est englué à la 8e place, à 14 points du podium. Cette situation ne plaît guère aux supporters, qui ont exprimé leur colère via une banderole affichée au centre d'entraînement du club ce vendredi: "Arrêtez d'être ridicules ou dégagez!"

La banderole supp avant OL-Strasbourg © DR RMC Sport

"Soyons conscients des choses à faire"

Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre face aux Alsaciens, Laurent Blanc s'est dit "conscient" que la situation est grave. "On est tous soumis à cela. C'est de notre faute car on n'a pas de résultats. On ne gagne pas. C'est de notre faute, a expliqué le technicien rhodanien. Parfois il suffit de gagner un match à l'arrache, puis un second et cela sert de déclic. Le jour où on comprendra comment cela se passe dans la tête, on fera une avancée pour l'humanité. Il faut de l'orgueil mais surtout de la remise en question. Il faut tout donner pour le club et il faut du travail. Les joueurs et le staff peuvent changer les choses par leur prise de responsabilité. C'est à nous de gagner le match sur le terrain. Soyons conscients des choses à faire. La situation est difficile mais c'est aux joueurs et au staff de la changer."

De son côté, Alexandre Lacazette "sent la pression", qui ne le "perturbe pas", malgré la 8e place au classement. "On a un groupe jeune et chacun la gère à sa manière. Il ne suffit pas de gueuler dans le vestiaire. C'est un travail au quotidien. Il faut gagner des matchs pour retrouver la confiance", avertit le capitaine lyonnais, qui sera attendu au Groupama Stadium samedi pour sonner la révolte.

Auteur de dix buts et quatre passes décisives cette saison, l'ancien Gunner est le fer de lance du collectif rhodanien, qui doit profiter d'un calendrier abordable (Strasbourg, Ajaccio, Brest, Troyes) pour prendre des points et retrouver les hauteurs du classement.