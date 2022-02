OL: Shaqiri évoque des "mésententes" avec Peter Bosz, "des choses personnelles"

Le milieu offensif suisse Xherdan Shaqiri a brièvement expliqué les raisons de son passage raté à Lyon où il ne sera resté qu'une poignée de mois, alors qu'il avait signé trois ans.

Xherdan Shaqiri a rapidement tourné la page de sa dernière aventure à Lyon. Focalisé sur la prochaine étape de sa carrière, qu'il s'apprête à débuter à Chicago, aux Etats-Unis, le milieu offensif international suisse de la Nati a soldé ses comptes avec l’Olympique Lyonnais. Shaqiri n’a pas souhaité s’épancher sur les raisons de son échec à Lyon, où il ne sera resté que cinq mois, mais il a tout de même évoqué "des mésententes avec l’entraîneur (ndlr, Peter Bosz), des choses personnelles". Il s’est en revanche montré beaucoup plus bavard et souriant lorsqu’il a été question de sa signature en faveur des Chicago Fire, le 7e club de sa carrière, en MLS.

Shaqiri "en forme et prêt à jouer"

"Venir ici était un choix évident, a-t-il assuré. Georg (Heitz, directeur sportif) m’a présenté un grand projet et j’étais vraiment emballé. De par mon expérience, je peux donner beaucoup à ce club, pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors. Je veux ramener le succès à Chicago et gagner des trophées." Shaqiri a participé à 16 matches toutes compétitions confondues en Ligue 1 avec l'OL. Il a inscrit deux buts dont un contre Marseille (2-1), contre qui il a égalisé avant de délivrer une passe décisive à Moussa Dembélé pour le but victorieux de l'OL.

A Chicago, il suivra notamment les traces d'un ancien illustre joueur, Bastian Schweinsteiger, qu'il a notamment côtoyé lorsqu'ils jouaient ensemble au Bayern Munich. Avec le club bavarois, il a remporté la Ligue des champions en 2013, avant de soulever ce trophée une deuxième fois en 2019 avec Liverpool. Shaqiri pourrait faire ses débuts dans la MLS dès la première journée ce dimanche, face à Miami. L'intéressé se dit "en forme et prêt à jouer". Il aura pour mission de ramener le Fire en play-offs, après quatre saisons de disette.