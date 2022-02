Mercato: Shaqiri quitte officiellement l'OL pour Chicago

L'OL a officialisé mercredi le départ de l'international suisse Xherdan Shaqiri vers le Chicago Fire (MLS). Le transfert rapporte 7 millions d'euros au club rhodanien.

Moins de six mois se sont écoulés entre l'annonce de son arrivée et le communiqué de départ. Xherdan Shaqiri a officiellement quitté l'Olympique Lyonnais et s'est engagé avec le Chicago Fire, ont annoncé mercredi les deux clubs. L'international suisse âgé de 30 ans était arrivé à Lyon en août dernier pour 6 millions d'euros (et un maximum de 5 M€ de bonus) en provenance de Liverpool. Il repart pour 7 M€, après 16 matchs, 3 passes décisives et 2 buts.

>> Mercato: les infos en direct

"Pourvu au poste de milieu offensif avec déjà plusieurs profils similaires, l’Olympique Lyonnais, en accord avec Peter Bosz, a accédé à la demande de Xherdan Shaqiri et a conclu une opération très favorable financièrement avec la franchise américaine de Chicago, dans un contexte économique toujours difficile pour les grands clubs", écrit l'OL, qui s'est renforcé en janvier avec Romain Faivre et Tanguy Ndombele.

Contrat de joueur désigné

Au Chicago Fire, qui évolue dans le championnat nord-américain de Major League Soccer, où le mercato hivernal s'ouvre officiellement le 10 février, Xherdan Shaqiri devient le joueur le plus cher de l'histoire de la franchise. Il bénéficiera du numéro 10 et, surtout, d'un contrat de joueur désigné qui permet au club de ne pas le compter dans le budget salarial limité par la MLS.

Xherdan Shaqiri retrouve au passage Georg Heitz, le directeur sportif qu'il a connu au début de sa carrière à Bâle. "Xherdan est un joueur qui change le jeu et quelqu'un qui apportera de la joie à nos supporters et à la ville de Chicago. Étant l'un des athlètes suisses les plus accomplis de sa génération, Xherdan nous rejoint à un moment très important pour le club et croit pleinement en ce que nous voulons accomplir. Nous sommes impatients de l'accueillir, lui et sa famille, à Chicago très bientôt", a déclaré le dirigeant, cité par le communiqué du Fire.

La saison de MLS débute le 27 février pour Chicago Fire, avec un déplacement sur la pelouse de l'Inter Miami. La saison passée, le club a terminé 12e sur 14 de la conférence Est.