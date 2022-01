OM: Amavi attendu mercredi à Nice

Jordan Amavi a probablement trouvé une porte de sortie. Placardisé du côté de l'Olympique de Marseille où il n'a joué que quatre matchs cette saison, le latéral gauche devrait s'engager avec l'OGC Nice ce mercredi. Selon nos informations, Amavi sera prêté avec option d'achat dans le club où il a effectué ses débuts en professionnel.

Jordan Amavi à Nice, c'est presque fait. Selon nos informations, le latéral de 27 ans devrait quitter l'Olympique de Marseille et s'engager avec les Aiglons mercredi, à condition que la visite médicale se déroule sans accroc. Comme indiqué par RMC Sport ces dernières heures, les discussions s'étaient intensifiées entre l'OM et l'OGC Nice et les deux clubs sont tombés d'accord sur un prêt avec option d'achat.

Après le départ de Hassane Kamara à Watford, Nice était à la recherche d'un latéral gauche de métier pour le remplacer. Les Aiglons se sont donc penchés sur Amavi et discutaient avec l'OM sur les conditions d'un prêt. Malgré une récente prolongation de contrat avec Marseille jusqu'en 2025 (signée en mai dernier, alors que Sampaoli était déjà au club, ndlr), Amavi se contente du banc de touche à l'OM depuis le début de la saison.

Galtier apprécie Amavi

Le latéral n'a pas la confiance de l'entraîneur argentin de l'OM et n'a disputé que quatre rencontres cette saison, dont deux en Coupe de France. Garçon très apprécié dans le vestiaire olympien, Amavi ressent tout de même le besoin de retrouver du temps de jeu dans un club ambitieux, et qu'il connait plutôt bien pour y avoir fait ses débuts en professionnel en août 2013 à l'âge de 19 ans.

Le profil du joueur et la mentalité d'Amavi plaisent aussi à Christophe Galtier. Enfin, l'OM doit se séparer de certains joueurs ou alléger sa masse salariale pour pouvoir recruter cet hiver.