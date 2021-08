OM: Benedetto, le Betis Séville pour rebondir?

Dario Benedetto pourrait vivre, ce dimanche contre Bordeaux, son dernier match au Vélodrome et en Ligue 1. Très attaché à Marseille et à l’OM, l’attaquant argentin intéresse le Betis Séville, qui lui offrirait plus de temps de jeu. L’heure du choix approche pour l’ancien joueur de Boca Juniors.

Trois buts et quelques phases de jeu intéressantes lors des matchs amicaux, une entrée déterminante lors de la victoire à Montpellier, notamment pour libérer des espaces à Dimitri Payet, une implication sans faille à l’entrainement... l’été de Dario Benedetto pourrait faire douter l’OM au sujet de l’avenir de son joueur argentin.

La tendance reste pourtant aujourd’hui à un départ de Benedetto lors de ce mercato d’été. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli apprécient l’ancien attaquant de Boca Juniors mais le technicien argentin n’a jamais caché qu’il ne pourrait lui garantir beaucoup de temps de jeu, dans un système avec un seul véritable attaquant de pointe, qui sera Arkadiuz Milik (quand le Polonais reviendra de blessure).

Benedetto souhaite encore profiter du Vélodrome

En attendant, l’OM ne se plaint pas de pouvoir profiter encore un peu des services de son attaquant argentin. Et Dario Benedetto espère ce dimanche, face à Bordeaux, avoir l’occasion de briller et de profiter d’un stade quasiment plein et de cette ambiance chaude qu’il a tant aimée à Marseille.

Ce match pourrait-il être son dernier au Vélodrome? C’est une forte probabilité. Et la piste la plus sérieuse mène donc au Betis Séville, qui n’a pas de grands moyens financiers mais travaille actuellement sur les derniers détails d’un prêt pour accueillir le joueur, au moins une saison. L’OM reconnait des contacts et des négociations mais qui sont loin d’être terminées.

La volonté de l’Argentin est de rester en Europe

Très concentré sur ce début de saison avec l’OM, heureux et bien intégré à Marseille, Dario Benedetto a tout de même envie de temps de jeu. S’il doit quitter l’OM, le Betis a de nombreux atouts pour attirer "Pipa". Un club ambitieux, qualifié pour la Ligue Europa, comme l’OM. Une Liga toujours compétitive. Le Betis a aussi un public chaleureux. Et Séville est une ville douce et agréable.

Autre argument, Benedetto ne veut pas quitter l’Europe sur une saison compliquée. L’offre de Sao Paulo était financièrement très intéressante, mais l’actuel numéro 9 de l’OM veut avant tout un défi sportif. Le challenge du Betis pourrait le séduire, surtout avec un entraineur qui l’apprécie (Pellegrini) et quelques joueurs argentins dans les deux clubs de Séville (Ocampos, Lamela, entre autres au Sevilla, Guido Rodriguez au Betis), encore mieux pour l’acclimatation.

L’OM piste toujours Pavón et revalorise le salaire de Dieng

Benedetto n’est pas encore parti mais son destin passe sûrement par l’Andalousie. L’OM pourrait alors recruter un élément offensif au profil différent. Le club olympien est toujours en contact avec l’attaquant polyvalent de Boca Juniors, Cristian Pavón, par exemple.

Derrière Arek Milik, les solutions se nomment pour le moment Dimitri Payet ou Bamba Dieng. Le jeune joueur sénégalais a la confiance de Jorge Sampaoli. L’attaquant issu de l’Académie Diambars se plaignait récemment d’avoir signé un contrat avec un salaire qui ne correspondait pas à celui d’un joueur de l’effectif professionnel. Il a été revalorisé il y a quelques jours.