Mercato en direct: Mbappé au Real et Ronaldo au PSG, la folle rumeur espagnole

Selon AS, Kylian Mbappé ne devrait pas partir du PSG cet été, mais il ne devrait pas prolonger son contrat non plus. Le média espagnol imagine l'attaquant français débarquer libre dans un an au Real Madrid. A 23 ans. Un départ que Paris envisagerait de compenser avec le recrutement de Cristiano Ronaldo, qui sera lui aussi libre à la fin de son engagement avec la Juventus (il aura alors 37 ans). L'idée serait donc d'aligner un trio légendaire avec Lionel Messi, qui s'est engagé jusqu'en 2023 (avec une année en option), Cristiano Ronaldo et Neymar, qui a étendu son bail jusqu'en 2025. Le tout à quelques mois de la Coupe du monde 2022, qui aura lieu au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre).