OM: Milik encore absent plusieurs semaines selon Sampaoli

Présent ce vendredi en conférence de presse avant la première journée de Ligue 1, ce dimanche (21h) face à Montpellier, Jorge Sampaoli a donné des nouvelles peu rassurantes pour Arkadiusz Milik. L'attaquant de l'OM devrait encore être indisponible six semaines, même s'il a repris l'entraînement mardi dernier.

Après une préparation réussie, l'OM commence sa saison de Ligue 1 par un déplacement à Montpellier ce dimanche (21h). Présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli a eu l'occasion de faire le point sur son groupe, qu'il juge réduit compte tenu du marché des transferts rendu particulier cette saison par la crise sanitaire.

Encore un mois et demi d'absence

Touché au genou gauche en mai dernier, Arkadiusz Milik a fait son retour à l'entraînement ce mardi. "Concernant Milik, il faut compter encore un mois et demi pour le retrouver dans le groupe. Cela a été plus long que prévu", a confirmé Sampaoli ce vendredi face aux médias, sur l'attaquant polonais qui n'a pas joué depuis le début de la préparation.

Blessé lors de la dernière journée de Ligue 1 de la saison dernière, Milik avait dû déclarer forfait ensuite pour l'Euro 2021 avec la Pologne. Prêté par Naples à l'OM en janvier dernier pour 18 mois, l'attaquant est finalement resté en Ligue 1 pour cette saison. Lors du dernier exercice, il avait réalisé des débuts intéressants avec 9 buts en 15 apparitions

Milik ne sera pas le seul absent pour cette première journée de championnat face à Montpellier. Alvaro Gonzalez sera lui suspendu, alors que Duje Caleta-Car et Pau Lopez ont été touchés par le coronavirus ces derniers jours et ne seront pas disponibles. Le reste groupe est disponible, dont les principales recrues comme Gerson, William Saliba et Mattéo Guendouzi.