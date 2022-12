OM: "C'est une option", Tudor pense à recruter un avant-centre cet hiver pour épauler Sanchez

En conférence de presse ce samedi à deux jours d'un déplacement à Montpellier, Igor Tudor a abordé le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes ce dimanche. L'entraîneur de l'OM aimerait que son club recrute un nouvel avant-centre.

Igor Tudor aimerait un nouveau joueur pour épauler Alexis Sanchez sur le front de l'attaque. Si le Chilien répond présent depuis son arrivée l'été dernier, il aime dézoner et ne présente pas un profil de pur numéro 9. Récemment, Luis Suarez, qui n'a pas convaincu à ce poste, a d'ailleurs été prêté à Almeria.

"Ce n'est pas facile de trouver un club qui renonce à un attaquant en janiver"

L'OM va avoir l'occasion cet hiver de trouver un autre avant-centre. "C'est une option et on en a parlé. C'est vrai que dans le dernier match face à Toulouse, Bamba Dieng a joué les 20 dernières minutes devant et lui (Sanchez) plus derrière. Il faut voir aussi comment le mercato évolue, a noté Igor Tudor en conférence de presse ce samedi. Ce n'est pas facile de trouver un club qui renonce à un attaquant en janvier."

Mis au placard en début de saison en raison d'un départ annoncé, Bamba Dieng a lui progressivement retrouvé une place dans le groupe. Outre Suarez, le club phocéen devrait perdre d'autres éléments ces prochaines semaines, à l'image de Gerson, qui est annoncé à Flamengo. "En ce qui concerne les joueurs qui partiront, c'est déjà presque défini. Pour ceux qui doivent arriver, on travaille dessus et on verra dans les prochaines semaines", a encore commenté Tudor.

Avant la Coupe du monde, le secteur offensif marseillais a aussi été décimé par la longue blessure d'Amine Harit. Troisième de Ligue 1 après 16 journées, l'OM n'a plus que le championnat et la Coupe de France à jouer cette saison. Ce lundi (19h), les hommes de Tudor commenceront leur année 2023 par un déplacement à Montpellier. Ils tenteront de confirmer après leur victoire face à Toulouse jeudi dernier (6-1) pour la reprise post-Mondial.