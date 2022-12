OM-Toulouse: avec un Payet buteur, les Marseillais s'offrent un récital au Vélodrome

L'OM n'a pas manqué sa reprise en Ligue 1. Dans un Vélodrome plein à craquer, les Marseillais se sont largement imposés (6-1) face à Toulouse lors de la 16e journée de Ligue 1. Les hommes d'Igor Tudor profitent de la défaite rennaise contre Reims (3-1) pour montrer sur le podium.

Après six semaines sans compétition, l'OM avait les crocs. Et les Marseillais l'ont montré ce jeudi contre Toulouse lors de la 16e journée de Ligue 1. Les hommes d'Igor Tudor n'ont pas manqué leur reprise, loin de là, face au TFC (6-1), bien trop fragile pour espérer renverser leurs adversaires dans leur antre du Vélodrome.

> Revivez le carton de l'OM face à Toulouse

Avec Dimitri Payet de retour dans le onze titulaire pour la première fois en championnat depuis le 29 octobre, les Phocéens n'ont pas mis longtemps à retrouver de l'allant offensif contre une équipe qui leur réussit bien (invaincu depuis 16 matchs dans l'élite avec 10 victoires et six nuls). Après un hommage au roi Pelé avant la rencontre, Valentin Rongier est sorti de sa boîte peu avant le quart d'heure de jeu pour donner l'avantage aux siens (1-0, 13e). Le dépassement de fonction de Samuel Gigot, auteur d'une belle combinaison avec Jonathan Clauss avant de servir parfaitement son milieu de terrain, était la première illustration de la volonté d'attaquer des Marseillais.

L'OM boucle 2022 avec un carton à domicile et grimpe sur le podium

Malgré un frisson sur une tête de Chaïbi qui flirtait avec le poteau de Lopez (37e), l'OM bénéficiait d'un joli coup de pouce de la part de Rasmus Nicolaisen, le défenseur danois lobant de la tête Maxime Dupé sur un ballon en profondeur de Payet qui semblait pourtant anodin (2-0, 41e). Cet avantage de deux buts à la pause permettait aux Olympiens, privés de Guendouzi et Gerson au milieu, de maîtriser davantage les débats au milieu.

Au retour des vestiaires, Sead Kolasinac héritait d'un ballon chanceux de Gueye à l'entrée de la surface toulousaine et en profitait pour éliminer le pauvre Nicolaisen d'une subtile feinte de la semelle avant de tromper Dupé pour la troisième fois (3-0, 52e). 10 minutes plus tard, c'est Dimitri Payet qui participait à la fête en reprenant un ballon de Clauss d'un enroulé parfait dans la lucarne du portier toulousain (4-0, 62e). Deux penaltys en fin de rencontre, l'un signé Branco Van den Boomen (4-1, 66e) pour le TFC, l'autre Cengiz Ünder (5-1, 80e), viendront faire trembler les filets, avant que Nuno Tavares n'y aille de son chef-d'oeuvre : une reprise tout en puissance, en demi-volée, après un contrôle de la poitrine parfait (6-1, 82e).

Le navire toulousain, qui ressemblait davantage à un rafiot ce jeudi soir, a sombré. Le hors-bord olympien, lui, n'en finit plus de foncer. Les joueurs d'Igor Tudor signent leur troisième victoire consécutive en Ligue 1 et en profitent pour prendre la 3e place du podium au Stade Rennais, défait un peu plus tôt sur la pelouse de Reims (3-1).