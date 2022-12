OM: déçu de l’élimination en Ligue des champions, Alexis Sanchez pourrait partir cet été

Arrivé comme une rockstar à l’OM en août dernier, Alexis Sanchez songerait déjà à quitter la Canebière, rapporte la presse chilienne. L’échec en Ligue des champions pourrait notamment pousser El Nino Maravilla vers la sortie.

Une saison… et puis s’en va ? Arrivé libre de l’Inter Milan en août dernier, Alexis Sanchez (34 ans) songerait à quitter l’Olympique de Marseille dès cet été, rapporte le journal chilien Redgol. Les performances du club phocéen en Ligue des champions (quatrième de son groupe et éliminé de toutes les compétitions européennes) auraient notamment déçu l’ancien joueur du Barça et d’Arsenal.

Dans le même temps, l’absence de revenus liés à une présence européenne à la sortie de l’hiver pourrait pousser les dirigeants olympiens à vouloir économiser le salaire d’El Nino Maravilla, dont les émoluments sont estimés à trois millions d’euros annuels. Au moment de sa signature à l’OM, un contrat de deux saisons, dont une (2023-2024) en option, était évoqué. En juin prochain, Sanchez pourrait donc être libre de partir après discussion avec ses dirigeants.

Egalement frustré de son utilisation

Ce n’est pas la première fois qu’une certaine lassitude du Chilien est évoquée. Début novembre, RMC Sport rapportait que Sanchez commençait à ressentir une certaine frustration à force d’évoluer seul en pointe, de devoir décrocher et de jouer souvent dos au but, lui qui a été habitué à tourner autour d’un attaquant.

Avec la perte d’Amine Harit, blessé juste avant le début de la Coupe du monde, Igor Tudor et son staff ont cependant besoin d’un grand Sanchez, actuel meilleur buteur de l’OM (cinq buts toutes compétitions confondues), dans les prochains mois. Une belle deuxième partie de saison, aussi bien sur le plan collectif qu’individuel, ne pourrait que lui donner envie de rester.