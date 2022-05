OM: "Ce sont à nos dirigeants de travailler désormais", le message de Payet en vue du mercato

L'OM est assuré de disputer la Ligue des champions la saison prochaine et va désormais devoir plancher sur les contours de son effectif. Face aux médias ce samedi, William Saliba, prêté sans option d'achat par Arsenal, a confié qu'il n'est pas contre de rester là où Dimitri Payet a lancé un message à ses dirigeants.

L'objectif de l'OM est atteint. Grâce à un but de Lens à la dernière minute ce samedi face à l'AS Monaco (2-2), combiné à une large victoire face à Strasbourg (4-0), Marseille a terminé à la deuxième place de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions.

"Cela change beaucoup de choses. Nous, c'est terminé. Ce sont à nos dirigeants de travailler désormais", a lancé Dimitri Payet, lui qui était indisponible ce samedi en raison d'une blessure au mollet, mais présent au Vélodrome pour encourager ses coéquipiers. "Cela permet de travailler plus sereinement puisqu'on sera déjà qualifié dans cette phase de poules. Les barrages ne sont jamais évidents et ça nous offrait moins de vacances donc la soirée est belle", a ajouté le meneur de jeu.

Au premier rang de la pile des dossiers des dirigeants et notamment de Pablo Longoria, se trouve le cas William Saliba, prêté par Arsenal. Le défenseur aurait l'assurance de joueur la Ligue des champions en restant au club, ce qui n'est pas encore le cas du côté des Gunners, qui disputeront leur dernier match de Premier League ce dimanche.

"Cela serait avec grand plaisir si je reviens"

Interrogé sur son avenir, William Saliba n'a pas vraiment caché son envie. "On verra bien, on va bien dormir en tout cas parce que c'était l'objectif premier de terminer deuxième. Il y a deux mois de mercato, a commenté le Français. Mais ça serait avec grand plaisir si je reviens. En tant que footballeur, on veut tous jouer la Ligue des champions, surtout que je ne l'ai jamais disputée encore. Surtout dans un stade comme ça, où ça fait longtemps qu'il n'a pas connu ça. J'aimerais bien jouer ici les mardis et mercredis."

Selon nos informations, William Saliba a déjà prévenu la direction qu'il aimerait rester. Il avait été prêté sans option d'achat par Arsenal. Jorge Sampaoli a signifié lui que la priorité pour le prochain mercato était de garder le patron de sa défense. Et au rayon des choses à gérer, il faudra aussi pour Pablo Longoria s'assurer de la présence de son entraîneur, sous contrat jusqu'en juin 2023.

Le technicien argentin a répondu par l'affirmative à un journaliste lui lâchant un "à l'année prochaine". "Si on termine deuxième aujourd'hui, c'est grâce à lui, on a tellement progressé, a estimé Mattéo Guendouzi. Il faut le féliciter lui et ses adjoints. On espère tous qu'il prolongera pour rester ici l'année prochaine parce que je suis sûr qu'on va continuer à être meilleur, pour ramener des trophées."