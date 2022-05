OM-Strasbourg: le moment où Sampaoli comprend (en retard) que Marseille est en Ligue des champions

Alors que tout le Vélodrome a explosé sur le but de l'égalisation du RC Lens face à Monaco qui envoie l'OM en Ligue des champions, Jorge Sampaoli n'a pas compris immédiatement ce qu'il se passait et a exulté... avec un temps de retard. Un instant très drôle dans la soirée magique et à suspense de Marseille.

L'OM s'est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions grâce à un scénario rocambolesque, que même Jorge Sampaoli semble avoir eu du mal à suivre. Alors que l'OM menait 4-0 face à Strasbourg et devait encore inscrire un but afin de doubler Monaco, qui menait alors 2-1 face à Brest, les Phocéens passent devant grâce à un but... du RC Lens!

Des gestes avec ses dirigeants et une info de Paganelli

En tribunes, les dirigeants de l'OM, au fait de l'écart de but nécessaire, lèvent tous un doigt, synonyme de l'ultime nécessaire pour qualifier les Marseillais via la différence de but. Sauf qu'immédiatement, les Sang-et-or égalisent 2-2 face à l'ASM et envoient donc l'OM directement à la deuxième place. Et lorsque Ganago marque à la 90+5e, tout le Vélodrome explose, et les joueurs marseillais lèvent les bras au ciel. Tous sauf un: Jorge Sampaoli.

Longoria et Cardoze indiquent qu'il reste un but à marquer pour se qualifier en LDC © AFP

L'entraîneur argentin reste stoïque pendant que chacun exulte de son côté. Il se retourne même vers ses dirigeants et demande avec ses doigts s'il y a bien 2-2. En bord de terrain, le consultant de Canal+ Laurent Paganelli semble lui faire comprendre que ça y est, l'OM est qualifié en Ligue des champions. Le technicien argentin comprend, lève les bras au ciel et se retourne vers son banc les poings serrés pour célébrer. Matteo Guendouzi se précipite sur lui et vient l'étreindre vigoureusement.

Sampaoli se retournant vers son banc pour checker le score © Capture

Jorge Sampaoli réalisant qu'il est en LDC © Capture

Tous les Marseillais se sautent dessus et viennent célébrer en formant un cercle, pendant que les tribunes craquent les derniers fumigènes à disposition. Jacques Cardoze, directeur de la communication de l'OM, saute dans tous les sens avant de rejoindre son groupe sur le terrain. Même le propriétaire américain du club Franck McCourt crie à gorge déployée avec sa petite fille dans les bras. Une très belle soirée marseillaise, qui se termine par cette belle communion entre les supporters et leurs joueurs.