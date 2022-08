OM: "Chaque joueur est vendable", admet Rongier à propos de Milik

L'OM a beaucoup acheté tout au long de ce mercato d'été, mais peine à vendre. Interrogé en conférence de presse sur le cas Arkadiusz Milik, Valentin Rongier a confirmé que le numéro 9 de l'OM pourrait partir.

"On a besoin de tout le monde. Arkadiusz (Milik), c'est un très bon joueur, on connaît sa qualité", a répondu Valentin Rongier ce jeudi en conférence de presse, lorsqu'il a été interrogé sur l'avenir de l'attaquant polonais à l'Olympique de Marseille.

Sans langue de bois, celui qui a avoué qu'il prolongerait avec "grand plaisir" s'il en avait l'occasion admet que la possibilité de voir le polonais quitter l'OM existe, comme pour presque tous les joueurs de l'effectif: "Le président l'a dit, chaque joueur est vendable, ce n'est pas le cas seulement pour lui, mais pour tous les joueurs".

"Je suis content de l'effectif que j'ai"

Après Valentin Rongier, Igor Tudor s'est présenté face à la presse. L'occasion pour lui aussi de s'exprimer sur le mercato et la situation de l'effectif: "On a un attaquant devant et deux joueurs variables en fonction de l'adversaire. (...) Il y a des choses à améliorer, des joueurs sont arrivés tard et on a des choses à travailler. Mais je suis content de l'effectif que j'ai".

Performant à son arrivée il y a un an et demi, Arkadiusz Milik a vécu une saison 2021-2022 plus difficile. Il n'a inscrit que sept buts en 23 matchs de Ligue 1. Pire encore, le Polonais reste sur une série de huits matchs officiels sans marquer avec l'OM. Autrement dit, l'attaquant polonais n'a plus marqué le moindre but en compétition officielle depuis le 20 mars contre Nice, soit cinq mois.

Lui qui possède encore une bonne valeur marchande serait a priori cédé bien volontiers par l'OM, qui cherche à vendre, et ce même s'il semble toujours être dans les plans de Igor Tudor.