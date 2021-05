OM: l’entraîneur de Flamengo veut garder Gerson

En marge du titre du championnat de Rio remporté samedi par Flamengo, l’entraîneur du club brésilien Rogério Ceni a déclaré qu’il voulait garder son milieu de terrain offensif Gerson (24 ans), cible de l'OM sur le marché des transferts.

Gerson n’est pas encore à l’OM. A 24 ans, le milieu de terrain offensif de Flamengo est pourtant tout en haut de la liste de recrutement de Pablo Longoria. Selon la presse brésilien, le président de l’OM et son entraîneur Jorge Sampaoli sont déjà entrés en contact avec le joueur passé par l’AS Roma (2016-2018) et la Fiorentina (2018-2019). Les négociations avec la direction du club brésilien devraient s’accélérer à partir de ce dimanche, au lendemain du titre de championnat de Rio conquis par Flamengo.

"Gerson, c'est un joueur au-dessus de la moyenne"

Mais rien n’est gagné puisque l’entraîneur auriverde Rogério Ceni a d’ores-et-déjà fait savoir après le sacre qu’il comptait toujours sur Gerson. "En tant que membre de Flamengo, je veux qu’il reste, a affirmé l’ancien gardien brésilien selon des propos rapportés par Globo Esporte. C'est un joueur au-dessus de la moyenne, qui nous aide beaucoup, mais je veux aussi le voir heureux. Il est jeune, il est déjà confirmé, et avec les objectifs qu'il a... J'espère que ce sera ici, que l'on pourra devenir champions, qu’il m'aidera encore plus au milieu de terrain. Espérons que ce résultat le rendra heureux et qu'il sera satisfait."

Des propos qui ne devraient pas empêcher l’OM de poursuivre son forcing pour obtenir l’accord du club brésilien comme du joueur. Toujours selon Globo Esporte, Pablo Longoria a appelé Gerson et l'a couvert d'éloges. L'entraîneur phocéen Jorge Sampaoli l’a aussi contacté directement. Flatté, l’intéressé aurait confié à ses proches qu’il aurait aimé avoir la même reconnaissance de la part de ses propres dirigeants. Par ailleurs, il n’aurait pas reçu de proposition en vue d’une prolongation de contrat, lequel court jusqu’en décembre 2023. Les discussions entre les trois parties pourraient reprendre ce dimanche. L’OM aurait fait une offre de 25 millions d’euros plus cinq millions de bonus. Tout pourrait s’accélérer dans les prochaines heures.