Mercato en direct: l'entraîneur de Flamengo veut garder Gerson, convoité par l'OM

Selon le Telegraph, Chelsea aurait formulé une offre à West Ham pour Declan Rice. Le jeune international anglais (22 ans) pourrait même rejoindre les Blues sous la forme d'un échange avec l'attaquant Tammy Abraham. Manchester United et Manchester City seraient par ailleurs intéressé par Rice, sous contrat avec les Hammers jusqu'en 2024 et devenu titulaire avec les Three Lions.