OM: l’Espagnol Javier Ribalta va arriver comme directeur du football

Selon les informations de médias italiens et de La Provence, l’OM va prochainement engager l’Espagnol Javier Ribalta comme directeur du football.

De la nouveauté attendue à l’OM dans les prochains jours. Selon plusieurs médias Italiens et La Provence, le club va prochainement nommer l’Espagnol Javier Ribalta (41 ans) en charge du secteur sportif. Il devrait se voir attribuer des compétences élargies dans un rôle se rapprochant de celui de directeur du football puisque le club olympien compte déjà un directeur sportif avec David Frio.

Une belle cote en Europe

Ribalta dispose d’une belle cote en Europe après avoir travaillé dans plusieurs clubs de renom. Il a récemment quitté ses fonctions de directeur sportif à Parme, un an après la fin de son aventure au Zénith Saint-Pétersbourg (2020-2021). Le natif de Barcelone connaît bien Pablo Longoria, président de l’OM qu’il a croisé à la Juventus où il était directeur du recrutement (il a notamment participé à faire venir Alvaro Morata). Il est également passé au sein des cellules de l’AC Milan et de Manchester United (en 2017).

A 31 ans, il était déjà en charge de la cellule de recrutement du club italien de Novara où il a fait venir un certain Bruno Fernandes, alors inconnu et seulement âgé de 18 ans. Selon Fabrizio Romano, journaliste italien spécialisé dans le mercato, un accord entre l’OM et Ribalta est proche.

A Parme (Serie B), son dernier club, Ribalta a notamment convaincu Gianluigi Buffon de revenir l’été dernier. Il a aussi recruté Adrian Bernabé (21 ans), formé au Barça, passé par Manchester City et considéré comme une pépite du football espagnol dès son plus jeune âge. Longtemps blessé, le milieu de terrain a signé une fin de saison prometteuse (5 buts en 16 matchs).

Ribalta va mettre son expertise et son flair au service de l’OM, toujours dans l’attente de la décision de la DNCG pour connaître son champ d’action sur le recrutement. Le cas du club devait être étudié mardi mais a été reporté en raison de la densité des dossiers. L’OM, qui a fourni des documents complémentaires après avoir bénéficié d’un sursis le 31 mai dernier, connaîtra la décision au plus tard le 23 juin. Le club espère échapper à un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation, comme ce fut le cas la saison dernière. Cela assurerait une prise de fonction plus confortable à Ribalta.