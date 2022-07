OM: le beau message d'adieux de Mandanda aux supporters marseillais

Après l'annonce de sa signature au Stade Rennais, Steve Mandanda a tenu à s'adresser aux supporters de l'OM dans un long message publié sur Instagram ce mercredi. "Le coeur gros", le gardien international français s'en va "fier" de l'histoire écrite sur la Canebière.

El Phenomeno ne pouvait pas partir comme ça. Peu de temps après l’officialisation de son départ de l’OM et celle de son arrivée au Stade Rennais, ce mercredi, le gardien international français (37 ans, 34 sélections) a publié un long message d’adieux aux supporters marseillais sur Instagram. Le cœur lourd mais avec le sentiment du devoir accompli.

"Après 15 merveilleuses années passées à vivre pleinement ma passion à vos côtés, l’heure est venue pour moi de partir. Une page se tourne aujourd’hui, mais chaque moment restera à jamais gravé dans mon cœur et dans ma mémoire. Je pars fier", écrit l’homme aux 613 matchs officiels avec l’Olympique de Marseille.

"L’OM, c’est ma maison, ma famille, mon club de cœur, le club qui m’a permis de devenir l’homme que je suis aujourd’hui, poursuit-il. Supporters, votre passion sans limite m’a toujours fait vibrer. Votre amour inconditionnel pour l’OM et le football n’ont fait que créer des ambiances uniques et inoubliables. Supporters, salariés du club, à tous ceux que je n’ai pas eu le temps de saluer avant de partir, je veux simplement vous dire merci. Merci de m’avoir accompagné dans les bons moments et les instants plus difficiles. Olympiens, cette histoire c’est la nôtre et elle ne se terminera jamais."

Le bel hommage de Villas-Boas

Thauvin, Strootman, André Ayew… De nombreux joueurs qui l’ont côtoyé sur la Canebière ont tenu à lui adresser un petit mot sous sa publication. Villas-Boas, son coach entre 2019 et 2021, lui a notamment rendu un hommage appuyé. "Le plus vite que j’ai vu entre les poteaux, décrit le technicien portugais. Des arrêts magnifiques, je dirais même des arrêts impossibles. Tu as toujours été une inspiration pour moi également en tant qu’homme."

Ce mercredi, le Stade Rennais a officialisé la signature du portier français pour les deux prochaines saisons. Cette opération se fait sans indemnité de transfert, le président marseillais Pablo Longoria ayant accepté de libérer gracieusement son capitaine pour services rendus à l'OM.