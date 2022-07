Quelle trace laissée par Mandanda à l'OM?

Steve Mandanda devrait quitter l’OM pour s’engager avec le Stade Rennais lors du mercato estival. Après 14 ans au sein de l’équipe marseillaise, le gardien français est sur le point de s’offrir une nouvelle aventure en Bretagne pour tenter de se relancer en Ligue 1.

Il a vieilli mais il n’a peut-être pas tant changé que cela depuis 2007. Arrivé discrètement à l’OM en provenance du Havre sous la forme d’un prêt en 2007, Steve Mandanda devrait quitter Marseille et rejoindre Rennes lors du mercato estival. Entre temps, le gardien s’est forgé une solide réputation sur la Canebière où ses envolées ont régalé les supporters locaux pendant 14 saisons.

Quatorze et pas quinze, la faute à un passage éclair à Crystal Palace en 2016-2017. Du fait de ses bons et loyaux services, la direction olympienne et le président Pablo Longoria ont même accepté de ne pas recevoir d’indemnité pour son transfert au Stade Rennais afin de ne pas le bloquer. La récompense pour un fidèle soldat, une véritable légende de l’OM.

Un homme de records

Difficile de s’imaginer pareille carrière quand on voyait la jeune recrue écouter les conseils de son capitaine Lorik Cana dans le couloir du stade Michel d’Ornano à Caen un samedi après-midi en août 2007. Propulsé titulaire après la grosse blessure de Cédric Carrasso, Steve Mandanda a brillé dès sa première saison à Marseille, à seulement 23 ans,. Au point de remporter son premier titre de meilleur gardien de Ligue 1 lors des trophées UNFP. Si Hugo Lloris avec Lyon puis Salvatore Sirigu avec le PSG mettront à mal sa domination nationale pendant plusieurs années, le gardien de l’OM a profité des départs de son compatriote et de l’Italien à l’étranger pour récupérer sa place de meilleur gardien de l’élite.

Avec cinq succès lors des trophées UNFP (2008, 2011, 2015, 2016 et 2018), Steve Mandanda est actuellement le joueur le plus titré dans cette catégorie devant Grégory Coupet (4 trophées). Détenteur d’un premier record au niveau de la Ligue 1, le gardien de 37 ans ne possède plusieurs autres au sein de l’équipe phocéenne.

Bientôt sous contrat avec Rennes, où il va devoir faire franchir un nouveau pallier à l’équipe dirigée par Bruno Genesio, Steve Mandanda a écrit l’histoire de l’OM. Honoré par l’OM après sa 600e apparition contre Chauvigny en Coupe de France en janvier dernier, le vétéran de 37 ans a ensuite disputé 13 autres rencontres sous les ordres de Jorge Sampaoli. Avec 613 rencontres sous le maillot phocéen toutes compétitions confondues, le gardien devance largement les autres légendes du club Roger Scotti (452 match), François Bracci (343 matchs) et Jean Bastien (337 matchs).

Sans surprise, le champion du monde 2018 détient aussi la référence pour le nombre de matchs de championnat disputés avec Marseile avec 468 rencontres. Idem sur la scène européenne, où ses 101 apparitions font de lui le Phocéen le plus capé. Les plus pointilleux regretteront que sur ce nombre, seuls 46 ont été disputé en Ligue des champions. Les fans du Fenomeno repenseront aussi à cette finale ratée en Ligue Europa contre l’Atlético de Madrid en 2018 ou la fin de la l’épopée phocéenne aux portes de la finale en Conference League face au Feyenoord en 2022.

L’homme de tous les (derniers) trophées

Au-delà de ses records, Steve Mandanda incarne aussi à lui tout seul la réussite olympienne de ces dernières années. Après la suprématie lyonnaise et avant l’avènement du PSG version QSI en France, l’OM et son emblématique gardien ont marqué de leur empreinte la fin des années 2000. Si l’ancien Havrais a fini à cinq reprises sur la deuxième marche de la Ligue 1, il a bien sûr été l’un des hommes forts du titre remporté par l’OM de Didier Deschamps à l’issue de la saison 2009-2010. C’est la dernière que le club phocéen a été sacré champion de France, et Steve Mandanda en est le dernier vestige.

Outre la L1, Steve Mandanda c’est aussi deux titres en Trophées des champions (2010 et 2011) et surtout un joli triplé en Coupe de la Ligue (2010, 2011 et 2012) pour ce qui constitue le dernier trophée glané par l’OM.

Il a fait oublier la parenthèse Palace

Poussé vers la sortie en 2016, la faute à un salaire un peu trop important alors que l’OM cherchait à réduire sa masse salariale, Steve Mandanda s’est lancé à l’assaut de la Premier League. Et comme Dimitri Payet un an plus tôt à West Ham, le gardien a tenté sa chance à Londres… mais du côté de Crystal Palace.

Contrairement à son coéquipier revenu par la grande porte de son exil londonien, Steve Mandanda a mal vécu son aventure anglaise. Gêné par des quelques pépins physiques, des prestations décevantes et la concurrence du Gallois Wayne Hennessey ne passe qu’un an chez les Eagles. Un an avant de revenir à Marseille et d’y faire oublier sa parenthèse désenchantée. Après cette légère infidélité, Steve Mandada a repris son histoire d’amour avec les supporters de l’OM comme si de rien n’était.

Pau Lopez a eu sa peau d’El Fenomeno

Depuis 2017 et son come-back à l’OM, Steve Mandanda a retrouvé tous ses repères. Doublure d’Hugo Lloris chez les Bleus, il a sans surprise fait partie du groupe tricolore pour la Coupe du monde 2018. Brillant avec Marseille sur le terrain et taulier du vestiaire où il fait partie des capitaines et des leaders, Steve Mandanda semblait intouchable. Malgré le poids des années, ses performances ont continué de porter l’équipe en Ligue 1 ou sur la scène européenne. Mais voilà, pendant l’été 2021, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli sont allé chercher Pau Lopez à la Roma.

Arrivé en qualité de numéro 1 bis, l’Espagnol a finalement poussé le taulier phocéen sur le banc. Certes, Steve Mandanda a enfilé le brassard de capitaine à chacune de ses sorties lors de la saison 2021-2022 mais il s’est contenté de 20 apparitions seulement. Et encore, en Ligue 1 son temps de jeu s’est réduit à peau de chagrin avec 9 matchs. Soucieux de ne pas revivre une telle situation en 2022-2023 et fort d’une franche discussion avec son président, El Fenomeno a tranché et va partir.

Comment faire ses adieux à un géant? Du haut de son 1,85m Steve Mandanda n’a pas spécialement un immense gabarit pour un gardien. Mais le Français de 37 ans va pourtant laisser une trace importante chez les fans olympiens. Et pas seulement pour ses bouilles devenues des mèmes sur les réseaux sociaux.

A Steve Mandanda d’écrire une nouvelle page de sa carrière à Rennes. Et si possible en lettres dorées. Le OM-Rennes du 18 septembre, pour le retour du gardien au Vélodrome s’annonce déjà bouillant. Et chargé en émotion pour celui qui aura tant fait vibrer les supporters marseillais.