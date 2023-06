OM: "Le meilleur coach que j'ai eu", les éloges de Bakambu sur Marcelino en 2017

Dans l'émission Le Vestiaire en 2017, Cédric Bakambu ne tarissait pas d'éloges à l'égard de Marcelino, priorité de l'OM pour succéder à Igor Tudor.

Parti de l'Olympique de Marseille en septembre dernier, Cédric Bakambu (32 ans) a joué sous les ordres de l'actuel favori pour la succession d'Igor Tudor. À Villarreal, lors de la saison 2015-2016, sa première sur les deux et demi passées en Espagne, l'attaquant international congolais a été dirigé par Marcelino. Une expérience qui l'avait marqué, comme raconté en novembre 2017 sur le plateau de l'émission "Le Vestiaire" de SFR Sport.

"À Villarreal, c'est Marcelino qui me fait venir. (...) Pour moi, c'est le meilleur coach que j'ai eu de ma carrière", déclarait-il. À son arrivée en Espagne, Cédric Bakambu sortait d'une saison à Bursaspor (Turquie) et de quatre années au FC Sochaux, son club formateur. Il était alors passé sous les ordres d'Hervé Renard, Éric Hély, Mehmed Bazdarevic, Francis Gillot et Senol Günes.

"Il vit football H24"

"Les méthodes, les séances d'entraînement... Et surtout tactiquement... C'est là que j'ai appris qu'il y a le feeling dans le football, mais il y a un gros travail tactique derrière. (...) Marcelino, c'est un mec qui ne dort pas. Il vit football H24", ajoutait Cédric Bakambu, marqué par les séances vidéo du technicien espagnol.

"On faisait des heures et des heures de vidéo, sur nous, sur nos adversaires. En France, on faisait de la vidéo, mais rapidement avant les matchs pour analyser vite fait l'adversaire. Avec Marcelino, on en faisait beaucoup. Il nous expliquait qu'on allait faire ceci à l'entraînement parce qu'on allait jouer contre cet adversaire, que leur point faible faisait qu'on allait forcer sur ça cette semaine. Franchement, c'est le meilleur coach que j'ai eu de ma carrière pour l'instant", concluait-il.

Marcelino reste l'entraîneur qui a le plus coaché Cédric Bakambu avec 50 matchs disputés ensemble et un bilan statistique de 22 buts et 3 passes décisives. Sur le plan collectif, Villarreal avait fini 4e en Liga et atteint les demi-finales de Ligue Europa (1-0 puis 0-3 contre Liverpool).

Cédric Bakambu a quitté Vilarreal au début de l'année 2018 pour le BJ Guoan en Chine. Avant de poser brièvement ses valises à l'OM de Jorge Sampaoli en janvier 2022 et de s'envoler quelques mois plus tard à l'Olympiacos, où il est en fin de contrat.